Ganó La Voz Argentina en 2012 e hizo coros para La Sole: qué fue de la vida de Gustavo Corvalán

Gustavo Corvalan fue el primer ganador de La Voz Argentina.

El universo de los reality shows musicales suele consagrar voces destinadas a quedar grabadas en la memoria del público y uno de esos casos es el de Gustavo Corvalán, el cantante que se alzó con el trofeo de la primera edición de La Voz Argentina en el team de Soledad. En aquel ciclo -cuyo jurado se completaba con Axel, el Puma Rodríguez y el dúo Miranda!- el músico logró conquistar al público gracias a su potente caudal vocal y su carisma sobre el escenario.

Su historia en el certamen comenzó con una audición a ciegas que conmovió a Soledad Pastorutti con la interpretación de Vuélveme a querer de Cristian Castro. Eso hizo que la cantante de Arequito diera vuelta su silla de inmediato, sellando el ingreso del participante a un equipo que terminaría coronándolo como el gran vencedor de la temporada.

Tras el final del programa, el vínculo profesional y humano entre ambos continuó creciendo. La Sole incorporó a Corvalán como corista estable de su banda durante varios años, brindándole espacios de gran visibilidad en sus giras nacionales. En los shows de la folklorista, era habitual que el artista santafesino tomara el centro del escenario para interpretar canciones en solitario, consolidando su oficio ante públicos multitudinarios.

Con el paso del tiempo, el músico decidió dar un paso al costado de la banda de Pastorutti y de la alta exposición de los estudios de televisión en Buenos Aires para radicarse definitivamente en la provincia de Córdoba. Allí, Corvalán redirigió su carrera hacia la música popular mediterránea, formando parte de agrupaciones emblemáticas del circuito cuartetero como La Fiesta y la mítica Trulalá.

En paralelo, continuó explorando la música de raíz: el cantante llevó adelante un proyecto folklórico llamado Tupachi, un dúo que compartía junto a César "Cachi" Palavecino según el medio Caras.

Gustavo Corvalan.

El presente artístico de Gustavo Corvalán

En la actualidad, el artista mantiene vivo su lazo con la música a través de un dúo de cuarteto que lidera junto al vocalista Pepe Celiz. Con esta propuesta, la dupla se presenta con regularidad en diversas peñas, fiestas privadas y eventos sociales a lo largo de toda la geografía cordobesa. Apoyado en una comunidad que supera los 20 mil seguidores en sus redes sociales, el primer campeón de La Voz demuestra que la pasión por los escenarios sigue intacta, lejos de los flashes de la televisión pero cerca del calor del público.