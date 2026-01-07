Soledad Pastorutti fue acusada de roba maridos.

Soledad Pastorutti quedó envuelta en una inesperada polémica luego de que Vanesa Carbone, esposa de Lucho González, uno de los semifinalistas de La Voz Argentina, la acusara públicamente de haber intentado seducir al músico durante las grabaciones del programa. Según la abogada, la coach le habría enviado mensajes “picantes” y mantenido actitudes inapropiadas frente a él e incluso delante de su hija.

En medio del revuelo, La Sole decidió romper el silencio y habló con Puro Show, donde se mostró firme y tranquila. La artista negó cualquier intento de levante de su parte con el participante del reality.

¿Qué dijo La Sole ante la acusación de Vanesa Carbone?

“No sé qué flasheó, nada me sorprende en este mundo de hoy”, dijo, dejando claro que no piensa darle entidad a la controversia. La artista contó que se enteró del escándalo mientras miraba televisión junto a su marido y que ambos decidieron restarle dramatismo a la situación. “Dijimos ‘bueno, no pasa nada’”, comentó, minimizando el impacto que las declaraciones de Carbone pudieron haber tenido en su entorno.

Uno de los momentos que más repercusión generó fue la frase con la que Carbone cerró su descargo: “Con mi marido y mi familia no porque te dejo el poncho de sombrero”. Consultada al respecto, Pastorutti eligió tomarse el comentario con humor. “Lo voy a intentar, a lo mejor queda bien”, respondió entre risas, aunque enseguida agregó una reflexión: “Lo importante es no caer en estas situaciones que genera el medio porque lo importante es otra cosa, no hay que darle entidad”.

La cantante también fue contundente al descartar acciones legales: “No perdería el tiempo en nada de eso. Estoy muy enfocada en mi vida, en mi carrera, en mis 30 años, así que me quedo con eso”.

¿Qué había dicho Vanesa Carbone?

La polémica comenzó cuando Carbone denunció en redes sociales que una coach del programa se habría “desubicado” reiteradamente con su esposo: “Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales”, escribió.

Vanesa Carbone dijo que La Sole quiso levantarse a su marido.

Incluso afirmó que algunas de esas actitudes ocurrieron delante de la hija de ambos: “Más de una vez dichas delante de una menor de 7 años. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer”. Carbone aseguró que mantuvo silencio para no perjudicar la participación de su marido en el reality, pero finalmente decidió exponer su versión de los hechos.