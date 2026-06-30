Cumplía 45 años el "Polaco" cuando parió este álbum junto a "Pichuco", hace ya 55 años.

En el marco del centenario del nacimiento de Roberto "Polaco" Goyeneche, la discográfica Sony Music reeditó en formato vinilo ¿Te acordás, Polaco?, el emblemático álbum que el cantor registró en 1971 junto a la orquesta de Aníbal Troilo. Este lanzamiento se complementa con la llegada a las plataformas digitales, sin alteraciones ni pistas adicionales, de los veinte discos que el intérprete grabó como solista para el sello RCA entre 1967 y 1985.

El álbum original se grabó entre mayo y junio de 1971, una época compleja para el tango debido al avance de otros géneros musicales en el mercado local. A pesar de ese contexto, la placa se convirtió en una pieza clave de la historia del género por reunir a dos de sus máximos referentes.

El disco, producido originalmente por Aquiles Giacometti para RCA, se destaca por su selección de temas y las relecturas que Troilo propuso sobre su propio pasado. De las doce piezas que componen el álbum, "Pichuco" incluyó seis canciones que ya había grabado tres décadas antes (entre 1941 y 1942) junto al cantor Francisco Fiorentino: "El bulín de la calle Ayacucho", "Barrio de tango", "En esta tarde gris", "Fueye", "Tinta roja" y "Toda mi vida".

Ninguno de los temas incluidos en este LP de 1971 había sido registrado por la dupla Goyeneche-Troilo durante sus colaboraciones previas en la década de 1960, cuando grabaron 26 canciones entre 1961 y 1962, y posteriormente el disco Nuestro Buenos Aires (1968).

El repertorio también sumó "Sur" —que Troilo había grabado previamente con Edmundo Rivero—, "Corazón de papel" (registrada en 1947 con Floreal Ruiz), "La Violeta" y "Una canción" (ambas grabadas en 1951 con Jorge Casal). Los puntos más singulares del disco se completan con la canción campera "Fogón de huella" y el tango "Trenzas", de Armando Pontier y Homero Expósito, cuya sesión de grabación el 24 de junio de 1971 cerró el álbum.

Reeditaron en vinilo “¿Te acordás, Polaco?”: la joya de Roberto Goyeneche y Aníbal Troilo vuelve a girar.

Detalles de la nueva edición

Goyeneche tenía 45 años al momento de publicar este trabajo, que se ubica cronológicamente a mitad de su carrera: posterior a sus inicios con Horacio Salgán (1952-1954) y Armando Pontier, y previo a su etapa madura de los años 80, donde colaboró con Atilio Stampone, Raúl Garello, Litto Nebbia y participó en las bandas sonoras de las películas de Pino Solanas con música de Astor Piazzolla.

La actual reedición física de ¿Te acordás, Polaco? conserva el diseño y las fotografías originales de la portada y contratapa. Además de un proceso de remasterización técnica del sonido, la edición especial en vinilo incluye un cuadernillo con notas periodísticas sobre la trastienda de la grabación, el contexto político-cultural de 1971 y el análisis del impacto que tuvo el álbum dentro de la música popular argentina.