¿Erling Haaland ya se rindió con Noruega en el Mundial? "Pocas chances contra Brasil"

Haaland le ve pocas chances a Noruega de eliminar a Brasil en el Mundial 2026.

La agónica clasificación de la Selección de Noruega frente a Costa de Marfil a los 16vos de final del Mundial 2026 tuvo a Erling Haaland como gran protagonista. Con el partido empatado 1 a 1 a falta de cinco minutos para el final, el delantero del Manchester City apareció solo dentro del área para empujar la pelota y decretar el triunfo del combinado nórdico; una vez finalizado el encuentro, fiel a su estilo, sorprendió con una declaración sobre el cruce con Brasil en la siguiente instancia del certamen, en la que aseguró que tenían "pocas chances".

"¿Chances contra Brasil? Muy pocas", sentenció el 'Androide' con una leve sonrisa. Antes, había dicho que jugar contra la 'Canarinha' en unos octavos de final de un Mundial era algo "increíble" y que "sólo queda disfrutar de este viaje extraordinario", en el que ya convirtió cinco goles y es uno de los máximos artilleros, únicamente por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

La divertida declaración de Haaland tras su agónico gol en los dieciseisavos de final del Mundial: "Estaba agotado"

“Estaba agotado, pensé: 'no tengo ganas de jugar un alargue, así que tengo que meter un gol'. Son octavos de final y eso nunca es fácil”, resumió el atacante de 25 años en una entrevista con la transmisión oficial. “No es fácil ganar estos partidos, pero lo conseguimos”, destacó Haaland, que también advirtió sobre la dificultad que presenta la competición: “Selecciones muy grandes y fuertes quedaron eliminadas, clasificar no es sencillo. Pero logramos inclinar el partido a nuestro favor”, aseguró, en alusión a las sorpresas que ya dejó el torneo, como la eliminación de Alemania frente a Paraguay en los penales y la caída de Países Bajos ante Marruecos, también desde los doce pasos.

El goleador del Manchester City fue determinante para evitar el tiempo suplementario ante Costa de Marfil. Incluso con una definición imperfecta, Haaland consiguió enviar la pelota al fondo del arco y marcó el 2-1 definitivo con el que Noruega se clasificó a los octavos de final. El atacante, nacido en Inglaterra cuando su padre Alf-Inge —mundialista en Estados Unidos 1994— jugaba en el Leeds United, volvió a ser decisivo para su selección en el Mundial.

El resumen de Costa de Marfil vs. Noruega en los 16vos de final

En los primeros 25 minutos, el encuentro fue muy parejo, aunque sin oportunidades claras de marcar goles en general. A los 38 minutos, recostado sobre la izquierda, apareció un bombazo de Antonio Nusa al ángulo para el 1-0 de Noruega. Luego, tanto los nórdicos como los africanos pudieron haber anotado hasta que se marcharon 1-0 al descanso.

En el segundo tiempo, los marfileños se adelantaron en el campo y generaron situaciones, pero también se expusieron demasiado a los contraataques nórdicos. A los 29, Amad Diallo hizo un golazo para el 1-1 transitorio. A los 40, Haaland apareció con su gol tan esperado para el 2-1 de Noruega sobre la hora contra Costa de Marfil. Así, avanzó a los octavos de final y ahora se medirá con Brasil.

Cómo ver Brasil vs. Noruega: hora, TV en vivo y streaming

El próximo partido de la "Canarinha" contra el combinado nórdico será el domingo 5 de julio a las 17 horas de Argentina en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, con árbitro todavía a definir. La transmisión en vivo por televisión será a través de DSports, mientras que el streaming online estará disponible en DGO, Paramount+ y Personal Flow.