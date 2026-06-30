Video: el agónico gol de Erling Haaland para darle la clasificación a Noruega en el Mundial 2026

Video: el gol de Haaland para la clasificación de Noruega a los octavos de final.

Erling Halaand se vistió de héroe para darle un triunfo fundamental a Noruega frente a Costa de Marfil en los 16vos de final del Mundial 2026: el delantero del Manchester City convirtió el 2 a 1 a falta de cinco minutos para el final del partido, con un gol que mete al combinado nórdico entre los mejores 16 equipos del certamen. Después de una gran habilitación de Oscar Bobb, Patrick Berg asistió al 'Androide' que solamente tuvo que empujar la pelota para darle a los dirigidos por Ståle Solbakken una victoria importantísima.

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