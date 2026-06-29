Los jugadores de Bosnia y Herzegovina celebran después del partido vs. Qatar

La selección de Estados Unidos, llena de confianza y con la mirada puesta en llegar lejos en el ‌Mundial, se enfrentará el ‌miércoles a una Bosnia y Herzegovina que intentará aguar la fiesta a los coanfitriones en el choque por los dieciseisavos de final.

Estados Unidos ganó sus dos primeros partidos de la fase de grupos, lo que le aseguró la clasificación anticipada para las fases eliminatorias, y buscará recuperarse de la derrota ante Turquía la semana pasada.

El ​local es el claro ⁠favorito, pero el capitán Tim Ream afirmó que no subestimará ‌a Bosnia, después de que la selección balcánica derrotara ⁠a Italia en la fase de ⁠clasificación -privando así a los tetracampeones del mundo de un puesto en el torneo- y terminara tercera en su grupo, por detrás de Suiza ⁠y Canadá.

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"Es un equipo difícil de batir, y están ​en el torneo por una razón", dijo Ream ‌a periodistas el lunes.

"Han tenido que ‌superar algunas dificultades para llegar hasta aquí y son un ⁠equipo realmente duro. Al fin y al cabo, el partido dependerá de nosotros, de cómo estemos preparados y de lo que tengamos que hacer para pasar de ronda".

Bosnia ha basado su campaña en ​la organización ‌defensiva, pero Ream afirmó que Estados Unidos se está preparando para todos los escenarios. "No sé si realmente esperamos que Bosnia se limite a jugar a la defensiva. Tenemos que esperar lo inesperado", afirmó.

Estados Unidos intentará marcar primero por ⁠cuarta vez consecutiva en un partido del Mundial, con la esperanza de animar al público local con un ataque liderado por Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Bosnia cuenta con el delantero Edin Dzeko, de 40 años, como capitán, y supone una amenaza gracias al atacante Ermedin Demirovic y al joven extremo Kerim Alajbegovic.

El portero Nikola Vasilj ha sido otra figura ‌clave para Bosnia, desempeñando un papel importante en la fase de clasificación al torneo y en las tandas de penales, y Ream señaló que Estados Unidos había puesto especial énfasis en los penales y las jugadas a balón parado.

"Hemos trabajado mucho los penales. Pero no ‌voy a entrar en detalles", dijo entre risas. "Es algo en lo que hemos estado trabajando juntos durante toda la semana, incluso antes de que ‌comenzara el torneo, ⁠así que eso ya está más que controlado".

"Sabemos que, sobre todo en las fases eliminatorias, un solo error ​en una jugada a balón parado puede mandarte a casa. Así que estamos totalmente concentrados en todos los aspectos y todas las fases del partido".

Con información de Reuters