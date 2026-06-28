Ernesto Tenembaum hizo este domingo un contundente análisis sobre el Gobierno de Javier Milei, a través de su editorial en Radio con Vos. El reconocido periodista se refirió a las promesas que el presidente hizo en su campaña electoral y señaló como no pudo cumplir con ninguna de ellas.
"El prometió inflación cero, que no está haciendo; prometió dolarización, que no lo logró; prometió un boom de inversiones, que no lo logró, al revés: hay caída de inversiones". En esa misma línea, observó: "Lo que está viviendo la sociedad es una exigencia de ajuste muy grande sobre sus vidas: caída de salario real, caída de empleo de calidad, caída de consumo.
Ernesto Tenembaum criticó a Javier Milei
En línea con lo último mencionado, expuso que "hubo un ajuste muy fuerte sobre jubilaciones, salarios públicos y privados" a expensas de "un sector reducido de la población" que debido a las medidas tomadas "la está pasando fenómeno", haciendo referencia al "sector vinculado al tema financiero".
Tras dejar de manifiesto todo eso, indicó que a pesar de ello "aún puede ganar las elecciones" con una base similar a la del 2023 "habiendo hecho un Gobierno que no cumplió con los requisitos que él había planteado", arguyendo que la gente que puso su confianza en él no pondera otras opciones ni encuentra óptimo decantarse por otro candidato aún cuando quien lleva las riendas del Ejecutivo no fue fiel a su palabra.
A modo de cierre, concluyó: "El había dicho que el ajuste lo iba a pagar la casta. El ajuste lo hizo en la obra pública, en los jubilados y los trabajadores públicos".