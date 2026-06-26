Per Se Uní 2024 es un Malbec de microterroir de 0,3 hectáreas.

El reconocido crítico británico Tim Atkin presentó su informe anual sobre vinos argentinos, luciendo la camiseta celeste y blanca con tres estrellas. “Ojalá que, si no gana Inglaterra, gane Argentina. Sólo espero que no tengan que enfrentarse en la final”, bromeó durante una transmisión en vivo en Instagram previo al debut de la Selección en el mundial.

Atkin, Master of Wine destacado, mostró nuevamente su pasión por la cultura vitivinícola argentina, que estudia desde 1992 y que lo llevó a recorrer las principales regiones productoras del país. Entre febrero y marzo de 2024, cató 1615 etiquetas de 261 productores para su último "Argentina 2026 Special Report".

La gran novedad de esta edición fue que, a diferencia del año anterior, sí otorgó la calificación perfecta de 100 puntos. El vino elegido fue Per Se Uní del Bonnesant Monte Alabanza 2024, un Malbec de micro terroir proveniente de una parcela de apenas 0,3 hectáreas en Monasterio, Gualtallary, Mendoza. Esta añada es extremadamente limitada, con solo 384 botellas producidas.

Este vino de culto ya había cautivado a Atkin en 2021, siendo el primero al que le asignó el puntaje máximo. Sobre esta cosecha, el crítico afirmó: “Es absolutamente excepcional y de clase mundial. Lo probé y sentí que merecía los 100 puntos porque no se podía hacer algo mejor que eso”. En su reporte, describió al Per Se Uní como “fresco, elegante y refinadamente natural”.

El proyecto familiar detrás de Per Se está liderado por los enólogos David Bonomi y Edy del Popolo, conocidos por sus trabajos en Norton y Susana Balbo. También producen Per Se La Craie Monte Alabanza 2024, una mezcla de Malbec y Cabernet Franc que alcanzó 99 puntos, igualando a otros destacados como Noemía 2022 (Río Negro) y Cheval des Andes 2023 (Mendoza).

Solo se produjeron 384 botellas de este vino de culto.

El informe de Atkin, que supera las 286 páginas, no solo se limita a puntajes, sino que ofrece un panorama profundo de la vitivinicultura argentina. Destaca que el país está produciendo “los mejores y más diversos vinos de la historia”, y celebra la exploración de nuevos terroirs a pesar de la recesión y la caída global del consumo.

Si bien Mendoza domina las degustaciones, Atkin reconoció la calidad de vinos de otras regiones como Salta, Río Negro, Chubut, Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Jujuy, San Juan y Neuquén, con puntajes superiores a 90. También valoró la evolución de producciones en provincias como Entre Ríos y Santiago del Estero.

Para quienes buscan opciones accesibles, el reporte incluye los “best value”, vinos con excelente relación precio-calidad. Entre ellos, resaltó a Bodegas López y su Malbec 2025, que logró 92 puntos y se consigue a unos $6.000 en supermercados. También recomendó el Torrontés Nueve Cumbres de Cachi, que calificó como “delicioso”.

El informe premió a Pablo Cúneo como Enólogo del año.

Además de los vinos, el informe premió a figuras destacadas de la vitivinicultura argentina, tales como: