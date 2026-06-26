Es un jardín botánico único porque queda en altura: el paisaje vivo en lo alto de Jujuy

Entre los más de 40 jardines botánicos que hay en la Argentina, existe uno ubicado en lo alto de la montaña en Tilcara, una de las localidades más turísticas de la provincia de Jujuy. Se trata dek Jardin Botánico de Altura, que está dentro del predio Pucará de Tilcara, un sitio arquelógico conformado por ruinas parcialmente reconstruidas y que fueron obra de los ticalras, una parcialidad de los omaguacas, es decir, un conjunto de pueblos indígenas que se extendieron por toda la Quebrada de Humahuaca.

Ese lugar fue elegido por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el gobierno de Jujuy en el año 1968 luego de que ambas partes firmaran un convenio para crear el Jardín Botánico de Tilcara. Fue diseñado por el doctor José Santos Gollan y su inauguración tuvo lugar en 1970 tras la realización de diversos trabajos hidráulicos en la zona.

Qué especies hay en el Jardín Botánico de Altura

El Jardín actualmente tiene una superficie total de 3 hectáreas y se encuentra situado a 2.580 s.n.m. Aquí se puede encontrar vegetación representativa de la Puna Jujeña y de la Quebrada, es decir, especies autóctonas que soportan un ecosistema árido y con muy pocas precipitaciones. Alberga cactus, cardones, plantas medicinales y aromáticas. Su colección permite conocer de cerca algunas de las plantas más representativas del noroeste argentino.

Algunas de las especies que se pueden encontrar en el Jardín Botánico de Altura de Tilcara

Cardón o pasacana

Tunas y opuntias

Cactus columnares

Agave americano

Aloe arborescente y aloe variegado

Plantas ornamentales y medicinales

Menta

Manzanilla

Lavanda

Diente de león

Pasionaria o mburucuyá

Borraja

Cultivos andinos tradicionales

Árboles y arbustos nativos

Cuál es la misión del Jardín Botánico de Altura de Tilcara

Hoy, el Jardín está destinado a promover la investigación científica de la botánica y a preservar la biodiversidad en cuanto a flora y la fauna del lugar. En tanto, también busca difundir conocimiento ambiental con fines educativos para que cada vez más ciudadanos tomen conciencia del valor que tiene cada uno de nuestros ecosistemas naturales. De hecho, se suelen hacer visitas guiadas para colegios y talleres o capacitaciones sobre temáticas vinculadas a la ecología.

Por otra parte, este Jardín tiene una especial preponderancia en el país puesto que se encuentra en la Quebrada de Humahuaca, considerada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde el 2003, justamente por la importancia de su paisaje natural.

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