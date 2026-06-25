El pueblo bonaerense de Cortínez, ubicado en el partido de Luján, volvió a captar la atención de los viajeros que buscan escapadas rurales cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Con poco más de 1.500 habitantes, calles tranquilas y una fuerte identidad ferroviaria, guarda una particularidad que lo distingue de otros destinos: durante décadas sus vecinos debatieron cómo se escribe realmente su nombre.

El origen de la disputa se encuentra en una contradicción histórica. Mientras la estación ferroviaria luce el nombre "Cortines", gran parte de la documentación oficial y la señalización local utilizan la denominación "Cortínez". La controversia se mantiene vigente y forma parte de la identidad de esta comunidad nacida al calor del tren.

¿Cómo es Cortínez, el pueblito que nació con la llegada del ferrocarril?

Cortínez surgió en 1888 con la llegada del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, un acontecimiento que impulsó el asentamiento de familias y el desarrollo de actividades vinculadas a la producción agropecuaria. El crecimiento de la localidad estuvo estrechamente ligado a la estación ferroviaria, que se convirtió en el centro de la vida social y económica del lugar.

A unos 10 kilómetros de la ciudad de Luján, conserva una fisonomía rural con casas bajas, amplias arboledas y antiguos edificios que recuerdan su pasado ferroviario. En los últimos años, además, comenzó a posicionarse como un destino para quienes buscan tranquilidad y gastronomía de campo durante una escapada de fin de semana.

¿Qué hacer en Cortínez?

Cortínez ofrece una propuesta ideal para quienes buscan una escapada tranquila en contacto con el entorno rural bonaerense. Uno de sus principales atractivos es recorrer el casco histórico del pueblo y la antigua estación ferroviaria, símbolo del origen de la localidad.

Las calles arboladas y las construcciones tradicionales invitan a realizar caminatas y paseos fotográficos que permiten descubrir la identidad de este rincón del partido de Luján.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado, con restaurantes y parrillas de campo que atraen visitantes durante los fines de semana. Además, la cercanía con la ciudad de Luján permite complementar la visita con recorridos por la Basílica Nacional, museos y espacios culturales de la zona.

¿Por qué Cortínez puso en duda hasta su propio nombre?

La explicación más aceptada señala que la localidad fue bautizada en homenaje al abogado y economista sanjuanino Segundo Santiago Cortínez. Sin embargo, distintas inscripciones históricas, documentos y carteles fueron alternando entre la "S" y la "Z", generando una confusión que se trasladó a generaciones de vecinos.

Actualmente, la denominación oficial utilizada por el municipio de Luján y la mayoría de los registros históricos es Cortínez. Sin embargo, la estación ferroviaria y otros elementos patrimoniales mantienen la forma Cortines, alimentando una curiosa polémica que convirtió al pueblo en uno de los rincones más singulares de la provincia de Buenos Aires.