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Parece una villa alemana, pero queda cerca de Buenos Aires: el destino ideal para una escapada diferente

A 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en el Valle de Calamuchita, se levanta un pueblo que parece sacado de los Alpes bávaros. Villa General Belgrano combina arquitectura alpina, gastronomía de primer nivel, lagos, senderos y la Fiesta Nacional de la Cerveza. Ideal para una escapada de fin de semana o unas vacaciones en cualquier época del año.

19 de junio, 2026 | 12.23

Hay lugares que parecen sacados de un cuento europeo. Villa General Belgrano es uno de ellos. A poco más de una hora de la ciudad de Córdoba, en el corazón del Valle de Calamuchita, este pueblo de calles empedradas y balcones decorados con flores tiene más de un secreto: su arquitectura alpina no es una pose, sino una herencia viva. Fue fundado en 1930 por inmigrantes alemanes, y aún hoy se respira esa mezcla de tradición centroeuropea y serranía cordobesa.

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Un paisaje que cambia con cada estación

El clima templado serrano permite visitarlo todo el año. En verano, los días son cálidos y los balnearios cercanos invitan a refrescarse en los lagos. En otoño, los tonos ocres y dorados tiñen los cerros. El invierno trae heladas y, en algunos años, hasta nieve. La primavera, en cambio, despierta los colores de los jardines y la vida al aire libre.

Qué hacer: cerveza, senderos y productores locales

La Fiesta Nacional de la Cerveza (que se celebra en octubre) es el evento más convocante, pero Villa General Belgrano no se reduce a una fecha. Durante todo el año se pueden recorrer sus calles y descubrir una cartelería en madera que parece diseñada para una postal. Los museos cuentan la historia de los inmigrantes. Los parques recreativos ofrecen espacios para compartir en familia. Y los productores locales —queseros, cerveceros artesanales, licoristas— abren sus puertas para mostrar el amor y la pasión que ponen en sus creaciones.

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Gastronomía de montaña y hospitalidad de pueblo

La oferta gastronómica es otro de sus grandes atractivos. Desde cervecerías que elaboran sus propias variedades hasta restaurantes que sirven platos típicos de la cocina alemana y cordobesa. Pero lo que realmente distingue a Villa General Belgrano es la calidez de su gente. Los visitantes suelen destacar la amabilidad y hospitalidad de los residentes, una constante que convierte cualquier estadía en una experiencia más humana.

Cómo llegar y qué llevar

El Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba está a 80 kilómetros. Desde allí, se puede contratar un transfer o alquilar un auto. En invierno, no puede faltar la ropa térmica: guantes, bufanda, gorro y campera abrigada. En verano, protector solar, lentes de sol, traje de baño y una campera liviana para las noches. Y siempre, calzado cómodo para caminar: el pueblo se recorre mejor a pie.

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Un destino que no necesita excusa

Villa General Belgrano es el plan que se ajusta a cualquier ocasión: una escapada en pareja, un viaje con amigos, unas vacaciones familiares o incluso un retiro a solas. Cada estación le da un tono distinto, y siempre hay una actividad, un paisaje o una mesa esperando para sorprender.

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