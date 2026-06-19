Parece una villa alemana, pero queda cerca de Buenos Aires: el destino ideal para una escapada diferente

Hay lugares que parecen sacados de un cuento europeo. Villa General Belgrano es uno de ellos. A poco más de una hora de la ciudad de Córdoba, en el corazón del Valle de Calamuchita, este pueblo de calles empedradas y balcones decorados con flores tiene más de un secreto: su arquitectura alpina no es una pose, sino una herencia viva. Fue fundado en 1930 por inmigrantes alemanes, y aún hoy se respira esa mezcla de tradición centroeuropea y serranía cordobesa.

Un paisaje que cambia con cada estación

El clima templado serrano permite visitarlo todo el año. En verano, los días son cálidos y los balnearios cercanos invitan a refrescarse en los lagos. En otoño, los tonos ocres y dorados tiñen los cerros. El invierno trae heladas y, en algunos años, hasta nieve. La primavera, en cambio, despierta los colores de los jardines y la vida al aire libre.

Qué hacer: cerveza, senderos y productores locales

La Fiesta Nacional de la Cerveza (que se celebra en octubre) es el evento más convocante, pero Villa General Belgrano no se reduce a una fecha. Durante todo el año se pueden recorrer sus calles y descubrir una cartelería en madera que parece diseñada para una postal. Los museos cuentan la historia de los inmigrantes. Los parques recreativos ofrecen espacios para compartir en familia. Y los productores locales —queseros, cerveceros artesanales, licoristas— abren sus puertas para mostrar el amor y la pasión que ponen en sus creaciones.

Gastronomía de montaña y hospitalidad de pueblo

La oferta gastronómica es otro de sus grandes atractivos. Desde cervecerías que elaboran sus propias variedades hasta restaurantes que sirven platos típicos de la cocina alemana y cordobesa. Pero lo que realmente distingue a Villa General Belgrano es la calidez de su gente. Los visitantes suelen destacar la amabilidad y hospitalidad de los residentes, una constante que convierte cualquier estadía en una experiencia más humana.

Cómo llegar y qué llevar

El Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba está a 80 kilómetros. Desde allí, se puede contratar un transfer o alquilar un auto. En invierno, no puede faltar la ropa térmica: guantes, bufanda, gorro y campera abrigada. En verano, protector solar, lentes de sol, traje de baño y una campera liviana para las noches. Y siempre, calzado cómodo para caminar: el pueblo se recorre mejor a pie.

Un destino que no necesita excusa

Villa General Belgrano es el plan que se ajusta a cualquier ocasión: una escapada en pareja, un viaje con amigos, unas vacaciones familiares o incluso un retiro a solas. Cada estación le da un tono distinto, y siempre hay una actividad, un paisaje o una mesa esperando para sorprender.