VIDEO: el gol que sufrió River ante Gimnasia y Esgrima La Plata

River Plate sufrió el gol de Gimnasia y Esgrima La Plata después de un centro cruzado desde la banza izquierda.

River Plate no podía hacer la diferencia en un partido complicado ante Gimnasia y Esgrima La Plata y, lejos de ponerse en ventaja, sufrió un gol en un momento importante. El conjunto de Eduardo "Chacho" Coudet, que perdió dos jugadores por lesión, sufre el encuentro ante el "Lobo".

A los 80 minutos, después de que Agustín Aumendi se perdiera un gol insólito debajo del arco, la jugada siguió y el "Tripero" tuvo revancha. Tras un gran centro cruzado desde la banda izquierda, Alexis Steimbacha entró por el segundo palo, le ganó la posición a Facundo González y, tras un gran cabezazo, venció a Santiago Beltrán.

Preocupación en River: la lesión del refuerzo que pidió Coudet ante Gimnasia y esgrima La Plata

A los pocos minutos del inicio del encuentro en cancha del "Lobo", Mauro Arambarri, que llegó a River luego de que el club de Núñez pagara 6 millones de euros al Getafe, sufrió un fuerte pisotón en el tobillo izquierdo.

Si bien continuó durante toda la primera parte con visible dolor y hasta fue atendido por el cuerpo médico en dos oportunidades, Eduardo "Chacho" Coudet decidió sacarlo del partido por Fausto Vera, debido a que el uruguayo seguía con dolor en la zona.

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