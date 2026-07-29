El FSB ruso acusa al fundador de Telegram de facilitar el terrorismo

Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram, pronuncia un discurso de apertura durante el Mobile World Congress en Barcelona, ​​Cataluña, España

​El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ‌ruso) dijo el ‌miércoles que había imputado al fundador de Telegram, Pável Dúrov, por facilitar actividades terroristas y que había dictado una orden de detención internacional contra él.

El FSB señaló que los cargos se referían ​a la negativa ⁠de Telegram a eliminar material "utilizado por ‌los servicios especiales ucranianos y ⁠por organizaciones terroristas y ⁠extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos en masa y ⁠operaciones de ciberfraude dentro de ​la Federación Rusa".

Ni Dúrov ni ‌Telegram hicieron comentarios al ‌respecto de inmediato.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Telegram, una aplicación de ⁠mensajería cifrada fundada en 2013, afirma tener más de mil millones de usuarios y es ampliamente utilizada por ​ambos ‌bandos en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Rusia ha intentado en repetidas ocasiones restringir el uso de Telegram en los últimos años, ⁠promoviendo su propio servicio de mensajería MAX, respaldado por el Estado.

Dúrov, que nació en Rusia, pero ahora posee pasaportes de Emiratos Árabes Unidos y de Francia, fundó el equivalente ruso de Facebook, VKontakte, antes de ‌vender su participación restante en 2014 ante la presión de las autoridades rusas.

Las autoridades francesas están investigando a Dúrov por las acusaciones de que Telegram no combatió ‌adecuadamente la actividad delictiva en la plataforma y no cooperó lo suficiente con las ‌solicitudes de ⁠las fuerzas del orden. Dúrov niega haber cometido ninguna irregularidad.

(Reporte ​de Reuters; escrito por Felix Light; edición de Kate Mayberry y Louise Heavens; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)