Los autos híbridos y eléctricos más vendidos en Argentina.

Durante mucho tiempo, los vehículos electrificados fueron una rareza en el mercado automotor argentino, pero en los primeros seis meses de 2026 esa realidad cambió drásticamente. Entre enero y junio se patentaron 42.238 autos con algún tipo de electrificación, desde híbridos convencionales hasta eléctricos puros, lo que representa un crecimiento interanual del 339,4% respecto a las 9.613 unidades vendidas en el mismo período de 2025.

En total, se patentaron 277.049 vehículos 0 km en ese semestre, y la proporción de electrificados ya alcanzó el 15,2 por ciento del mercado. Esto significa que hoy uno de cada siete autos nuevos que circulan por las calles argentinas incorpora alguna tecnología de electrificación.

Este fuerte aumento no solo responde a un mayor interés de los compradores, sino también a una medida clave del gobierno: la eliminación del arancel de importación para vehículos electrificados extrazona con un valor FOB hasta US$ 16.000, vigente desde 2025 mediante el Decreto 49/2025. Además, se estableció un cupo anual para estas importaciones y luego se amplió el régimen para incluir más modelos, como los mild hybrid (MHEV), facilitando la llegada de nuevas marcas, especialmente chinas.

En cuanto al tipo de electrificación, los híbridos convencionales (HEV) siguen siendo mayoría, con el 55% del segmento y 23.222 unidades. Sin embargo, el gran salto lo dieron los híbridos enchufables (PHEV), que pasaron de 150 patentamientos en la primera mitad de 2025 a 8.979 en 2026, un crecimiento impresionante del 5.886%. Los eléctricos puros (BEV) crecieron un 884% y los mild hybrid (MHEV) un 281,4%.

El impacto en el ranking de los modelos más vendidos en el país

Esta transformación también quedó reflejada en el ranking de modelos más vendidos. Por primera vez, el Ford Territory Hybrid desbancó a Toyota como el vehículo electrificado más patentado en el país durante el primer semestre, con 4.903 unidades y un 11,6% del mercado. El Toyota Corolla Cross Hybrid quedó segundo con 4.098 patentamientos, seguido por el BAIC BJ30 Hybrid con 3.702 unidades.

La caída del dominio absoluto de Toyota muestra cómo creció la competencia con la llegada de nuevas marcas como Ford, BAIC, Haval, MG, Chery y BYD, que ampliaron la oferta y redujeron la concentración del mercado. Hace un año, los modelos Corolla Cross y Corolla concentraban cerca del 88% de las ventas de híbridos convencionales.

Otro dato que refleja el dinamismo del sector es la expansión de la variedad de modelos electrificados: en el primer semestre de 2026 se comercializaron 145 modelos, frente a 87 en 2025. De los 50 nuevos modelos que llegaron en esos seis meses, casi tres de cada cuatro son enchufables o totalmente eléctricos.

Las marcas chinas tuvieron un rol protagónico, representando alrededor del 90% del mercado de eléctricos puros y cerca del 78% de los híbridos enchufables. En híbridos convencionales, compiten con producciones de Brasil y Japón, diversificando aún más la oferta.

Los modelos híbridos y eléctricos más vendidos de 2026

Ford Territory 4.903 unidades (híbrido) Toyota Corolla Cross 4.098 unidades (híbrido) BAIC BJ30 3.702 unidades (híbrido) BYD Atto 2 2.554 unidades (híbrido enchufable) BYD Song Pro PHEV 2.502 unidades (híbrido enchufable) Toyota Yaris Cross 2.237 unidades (híbrido) BYD Dolphin Mini 2.182 unidades (eléctrico) Chevrolet Captiva 1.822 unidades (híbrido enchufable) Chery Tiggo 7 1.767 unidades (hibrido suave) Toyota Corolla 1.629 unidades (híbrido)