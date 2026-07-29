La crisis golpea al mercado automotor: las ventas de autos siguen por debajo de 2025

El mercado de autos 0 km en Argentina continúa atravesando un año de menor actividad en comparación con el fuerte desempeño registrado en 2025. Sin embargo, los datos más recientes muestran que el sector comienza a encontrar cierta estabilidad. Durante junio se patentaron 45.995 vehículos, una cifra que representó una mejora del 7,2% respecto de mayo, aunque todavía quedó 12,8% por debajo del mismo mes del año pasado, según el informe elaborado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Con este resultado, el mercado acumuló en los primeros seis meses del año una baja cercana al 10% interanual, reflejando un escenario más moderado luego del importante volumen de patentamientos alcanzado durante 2025. No obstante, la mejora registrada entre mayo y junio es vista por el sector como una señal positiva, especialmente porque cortó una tendencia de varios meses de retroceso mensual.

La recuperación parcial estuvo impulsada principalmente por el segmento de los automóviles particulares y los vehículos comerciales livianos, que mostraron un mejor desempeño frente al mes anterior. En cambio, la comparación con junio de 2025 continúa siendo negativa, evidenciando que la demanda todavía no recuperó los niveles del año pasado.

En este contexto, Toyota volvió a mantenerse como una de las marcas con mayor participación del mercado argentino, respaldada por el buen desempeño de modelos como la Hilux, el Yaris y el Corolla Cross. Detrás se ubicaron fabricantes como Volkswagen, Fiat, Renault, Ford y Peugeot, que continúan disputando los principales lugares del ranking de patentamientos gracias a una oferta cada vez más amplia y a una mayor disponibilidad de unidades.

Uno de los factores que explica el comportamiento del mercado durante este año es el cambio en las condiciones comerciales. La mayor apertura a las importaciones permitió incrementar el stock disponible en los concesionarios, mientras que las promociones, los planes de financiación y las tasas más competitivas ayudaron a sostener la demanda en un contexto económico todavía desafiante. Al mismo tiempo, la llegada de nuevas marcas y modelos intensificó la competencia entre fabricantes, obligando a muchas terminales a ofrecer mejores condiciones para atraer compradores.

Desde el sector consideran que, si bien el mercado aún está lejos de repetir los números de 2025, el comportamiento de junio podría marcar un punto de inflexión para el segundo semestre. La mejora mensual demuestra que existe demanda cuando aparecen mejores condiciones de financiación, disponibilidad inmediata y precios más competitivos.

Aun así, el desafío seguirá siendo consolidar esa recuperación. El desempeño de los próximos meses dependerá de la evolución de la economía, del acceso al crédito y de la continuidad de la oferta de vehículos, variables que hoy aparecen como determinantes para un mercado que busca dejar atrás varios meses de caídas interanuales. Por ahora, el semestre cerró con números en rojo frente a 2025, pero con señales que invitan al optimismo entre fabricantes y concesionarios.

Fuentes: DNRPA y ACARA.