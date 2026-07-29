Fracasó la privatización de Intercargo: declaran desierta la licitación

El Ministerio de Economía declaró formalmente desierta la licitación pública para privatizar la empresa Intercargo tras no recibir ofertas. La normativa, firmada por el ministro Luis Caputo, confirmó que el proceso de selección para desprenderse del 100% del paquete accionario de la compañía encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los aeropuertos no recibió ninguna oferta.

El final vacante de la operación, que tenía un precio base de U$S 45 millones, se había conocido a fines de junio, cuando al realizar la apertura de sobres no se exhibió ninguna propuesta por parte de inversores nacionales o internacionales. Ante este escenario, la Comisión Evaluadora de Ofertas “ad hoc” recomendó dar por finalizado el procedimiento actual sin éxito.

En ese entonces, en la plataforma oficial Contrat.Ar, se había informado que cinco empresas habían manifestado interés en el proceso, pero ninguna presentó la documentación requerida ni acreditó las condiciones económicas y técnicas exigidas para quedarse con la compañía.

Por qué querían privatizarla

El intento de privatización estaba encuadrado en la Ley Bases, que declaró a Intercargo como una de las empresas “sujetas a privatización”, para lo que luego se facultó a la cartera económica a adoptar las medidas necesarias a fin de concretar la venta de acciones. El esquema propuesto preveía mantener a Intercargo como unidad operativa, con continuidad de contratos y licencias en los aeropuertos donde presta servicio.

Tras declarar “desierta” la licitación pública, el gobierno nacional deberá ahora evaluar los pasos a seguir respecto al futuro de la firma que presta servicios de asistencia en tierra a las aerolíneas. En lo que va de gestión de Javier Milei, se autorizó la operación de varias empresas que ofrecen el mismo servicio, tras la desregulación del sector.

A pesar de este resultado negativo en el proceso licitatorio, el marco legal vigente bajo los decretos 695/2024 y 198/2025 mantiene la autorización para que Economía continúe buscando los mecanismos operativos para concretar la transformación o venta de la empresa en el futuro. Por el momento, Intercargo seguirá en manos del Estado.