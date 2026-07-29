Quién es Tobías Andrada, el refuerzo que busca Coudet en River

Tobías Andrada en la Selección Argentina sub 20.

River se movió en este mercado de pases con la intención de reforzar un plantel que tendrá múltiples desafíos en el segundo semestre. Entre los nombres que aparecieron en la carpeta de Eduardo Coudet rápidamente apareció el de Tobías Andrada, una de las grandes promesas surgidas de las divisiones inferiores de Vélez y considerado como uno de los mediocampistas jóvenes con mayor proyección del fútbol argentino.

Con apenas 19 años, Andrada logró consolidarse en la Primera del Fortín gracias a su personalidad, su capacidad para adaptarse a distintas funciones en el mediocampo y un crecimiento sostenido que también lo llevó a vestir la camiseta de selecciones juveniles. Su irrupción aparece como una bocanada de aire fresco en el fútbol argentino, a la expectativa de nuevos talentos.

Quién es Tobías Andrada: su carrera

Nacido el 2 de febrero de 2007 en la provincia de Buenos Aires, Tobías Andrada realizó toda su formación futbolística en Vélez Sarsfield. Ingresó a las categorías infantiles siendo muy chico y atravesó cada etapa del semillero del club hasta dar el salto al plantel profesional. Su debut llegó en 2025 y, en poco tiempo, dejó de ser una apuesta para convertirse en una pieza habitual dentro de la rotación del equipo.

El futbolista con la camiseta en Vélez.

Durante su primera experiencia en la máxima categoría mostró una evolución constante. Sumó minutos tanto en el torneo local como en competencias nacionales e internacionales, ganó dos títulos con Vélez y empezó a destacarse por su madurez para interpretar el juego pese a su corta edad. Ese rendimiento también le abrió las puertas de la Selección Argentina Sub-20, con la que disputó el Mundial de la categoría y llegó al subcampeonato, incluso llevando la cinta de capitán en algunos encuentros.

Las características de Tobías Andrada

Desde lo futbolístico, Andrada es un mediocampista de buen pie que se siente cómodo participando en la elaboración del juego. Comparado por algunos con el mediocampista uruguayo de Real Madrid. Su principal virtud es la calidad del pase, especialmente para romper líneas y acelerar las transiciones ofensivas. Además, combina inteligencia para ocupar espacios con un despliegue físico que le permite colaborar en la recuperación y sostener la intensidad durante los partidos.

Aunque su posición natural es la de volante interno, también puede desempeñarse como mediocampista central o recostarse sobre el sector derecho, una versatilidad que resulta especialmente valorada por los entrenadores. Esa capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos lo convirtió en uno de los jóvenes más observados del fútbol argentino y en un futbolista con margen de crecimiento.