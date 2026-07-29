Ortega quiere extender mandato presidencial en Nicaragua de seis a siete años "renovables"

FOTO DE ARCHIVO: Los líderes de los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y del Tratado de Comercio y Promoción se reúnen en Caracas

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, busca extender el período presidencial de seis a siete ‌años "renovables", de acuerdo con ‌un proyecto de reforma constitucional enviada al Congreso, y excluir de las elecciones a los opositores "vendepatrias" y "golpistas".

El presidente del Congreso, Gustavo Porras, anticipó el martes -según varios medios- el contenido de la reforma, aunque no dio muchos detalles. La propuesta sería aprobada en septiembre y ​sigue a unas ⁠declaraciones recientes del mandatario sobre que no habría elecciones ‌en la nación centroamericana para evitar que ⁠los opositores "atrapen el Gobierno" nuevamente, ⁠reforzando aún más sus planes de afianzar el poder que comparte con su esposa, un año antes de que ⁠finalice la actual gestión.

"Nuestro sistema de Estado y ​gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con ‌periodo efectivo de siete años ‌renovables", dijo Porras al leer la propuesta. Agregó ⁠que la extensión "asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias".

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En 2024 fue aprobada una reforma que extendió ​el periodo ‌presidencial de cinco a seis años y elevó a Rosario Murillo, esposa de Ortega y entonces vicepresidenta del país, al cargo de copresidenta, en un movimiento criticado por opositores como un ⁠plan para perpetuar a la familia presidencial en el poder. Además, aplazó para fines de 2027 los comicios que debían realizarse ese año.

El mandatario, un exrebelde marxista, asumió en enero de 2022 su cuarto mandato consecutivo, tras ganar las elecciones de noviembre del año anterior, en medio de las ‌crecientes críticas y las sanciones de buena parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza. Ayudó a derrocar la dictadura derechista de la familia Somoza a fines de la década de 1970 ‌y es el líder que más años lleva en el cargo en América, desde 2007, cuando regresó al poder tras ‌un periodo ⁠en la década de 1980.

En tanto, Nicaragua atraviesa una grave crisis política desde abril de 2018, ​cuando el presidente respondió a las protestas antigubernamentales con una represión en la que murieron más de 300 personas, según organismos de derechos humanos.

Con información de Reuters