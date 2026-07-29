El triste retiro de Neymar de la Selección de Brasil: "Ya no quiero más"

Neymar se retiró de la Selección de Brasil tras el Mundial 2026.

Neymar Jr. anunció su triste adiós de la Selección de Brasil después de casi 16 temporadas con la camiseta de la "Verdeamarelha", tras su debut en agosto del 2010. Una vez culminado el Mundial 2026, en el que tuvo muy poca participación porque llegó lesionado, el delantero de 34 años simplemente hizo oficial algo que ya se sabía desde la eliminación frente a Noruega en los octavos de final.

La confirmación del ex Barcelona y PSG llegó luego de la victoria de su Santos, que venció por 4-2 a Universidad Central de Venezuela como local para avanzar a los octavos de la Copa Sudamericana. "Ney" explicó que, si bien dio su "sangre" y su "vida" por la camiseta nacional, eligió ponerle un punto final. Si bien con la "Canarinha" ganó la Copa Confederaciones 2013 y es el máximo goleador de la historia con 80 tantos, le quedó la cuenta pendiente de no haber podido ser campeón de una Copa del Mundo en sus cuatro participaciones.

Neymar se retiró de la Selección de Brasil: "Mi etapa ha terminado"

Durante el diálogo con los periodistas en la zona mixta en el estadio de Santos, el astro disparó: "Mi etapa con la Selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo más". En la misma entrevista donde confirmó su retiro, el atacante aprovechó para responder a las informaciones que lo acusaban de haber "acosado" a jugadores jóvenes del vestuario de Santos, tras el empate 2-2 con Chapecoense. Según esos reportes, el capitán se habría burlado de la calidad técnica de Gabriel Bontempo y Joao Ananias e insinuado que terminarían jugando en la segunda división.

Neymar se retiró de la Selección de Brasil tras el Mundial 2026.

Visiblemente molesto, Neymar lo negó: "Es triste y molesto, pero no es culpa mía. Estas historias llegan a muchísima gente. Hablé después del partido, exigí más y dije que no podíamos permitirnos ser tan relajados. No se puede regalar un empate así... Como capitán, tengo todo el derecho a decir eso". Y agregó que no fue el único en hablar, ya que "Lucas Veríssimo y Gabigol también lo hicieron".

La historia de Neymar en la Selección de Brasil

El recorrido de casi 16 años comenzó allá por agosto del 2010, cuando luego del fracaso de la "Verdeamarelha" en el Mundial de Sudáfrica comenzó una renovación. Desde ese entonces hasta ahora, fueron en total 130 partidos con 80 goles (el máximo anotador de la historia), 57 asistencias y 1 título conseguido: la Copa Confederaciones 2013.

Por si fuese poco, estuvo en cuatro Mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos - México - Canadá 2026. Además, disputó tres Copas América y cuatro Eliminatorias sudamericanas. Con los combinados juveniles, ganó el Sudamericano Sub 20 en Perú 2011 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos con la Sub 23, en Río de Janeiro 2016.