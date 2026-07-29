Qué es la IA agéntica y por qué su llegada sin regulación a México preocupa a toda la región

Fuente: RACE.

La inteligencia artificial agéntica es la que puede planificar y ejecutar tareas por su cuenta, sin que alguien apruebe cada paso. En México, un abogado se llevó una sorpresa cuando uno de sus agentes mandó por su cuenta correos a clientes invitándolos a un seminario, sin que nadie le hubiera dado esa instrucción ni acceso al correo. El episodio resume bien el momento: la tecnología ya está circulando en despachos, estudios contables y empresas chicas, mientras el marco legal para regularla sigue sin existir.

Cómo llegó la IA agéntica a México

La fiebre por los agentes autónomos se disparó a inicios de este año con la viralización de OpenClaw, un asistente de código abierto que se conecta a modelos como GPT y Claude y que se puede manejar desde WhatsApp. Eso bajó la barrera técnica y abrió la puerta a que cada vez más gente, sin formación en programación, empezara a automatizar tareas cotidianas. Aun así, la adopción real todavía es baja: según un estudio de Centro México Digital, solo el 8% de las empresas de más de 10 empleados en el país reporta usar inteligencia artificial, y la brecha entre grandes y chicas es enorme.

Casos reales: de despachos legales a la industria fiscal

Ya hay negocios completos operando con estos sistemas. Algunos ejemplos que circulan en México:

Despachos legales que atienden clientes por WhatsApp mediante agentes que gestionan consultas

Un agente fiscal contable que analiza facturas y ofrece referencias legales automáticamente

Empresas que usan IA agéntica para verificación de identidad y procesos de seguros

En algunos casos, tareas que antes tomaban semanas ahora se resuelven en minutos, lo que explica por qué tantos profesionales están apostando fuerte a esta tecnología.

Los riesgos que preocupan a toda la región

El punto más delicado tiene que ver con los datos. Cuando un agente se conecta a un modelo de lenguaje, la información que procesa viaja a servidores de terceros, y el usuario pierde control sobre a dónde va a parar. Especialistas consultados advierten que se pueden filtrar datos sensibles de clientes sin que la propia empresa lo sepa del todo.

A esto se suma un vacío legal de fondo: México no tiene todavía un marco jurídico que regule el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, lo que complica establecer responsabilidades claras cuando un sistema falla. Especialistas en derechos digitales remarcan que las leyes actuales de protección de datos no alcanzan a cubrir estos escenarios, y que la falta de transparencia de los modelos propietarios dificulta cualquier control externo.

La discusión no es exclusiva de México: distintos países de la región enfrentan el mismo dilema, con la tecnología avanzando mucho más rápido que cualquier intento de regulación.