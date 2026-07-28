Bolsonaro no puede participar en elecciones de este año en Brasil, ¿Puede hacer campaña su avatar de IA?

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, quien será anunciado como candidato a las elecciones presidenciales de Brasil, asiste a la convención nacional del Partido Liberal (PL) en São Paulo

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario por conspirar contra la democracia, pero un avatar generado por inteligencia artificial le permitió hacer una aparición sorpresa en el ‌acto de lanzamiento de la campaña presidencial ‌de su hijo Flavio el sábado.

El hecho ha suscitado dudas sobre cómo la inteligencia artificial podría cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales de octubre en la mayor economía de América Latina.

"Ninguna cárcel acallará el sentimiento de esperanza que hemos despertado", afirmó el avatar, tras explicar al público que había sido creado con inteligencia artificial. "Por eso les pido que reciban con los brazos abiertos a la persona que he elegido para sustituirme", añadió.

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Esta maniobra, que fue rápidamente impugnada ante los tribunales por los partidos de izquierda, puso de relieve un dilema ​para la campaña del senador Flavio ⁠Bolsonaro contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo: ‌cómo sacar partido de la popularidad que su padre sigue gozando entre los conservadores ⁠cuando al expresidente se le prohíbe comunicarse públicamente.

El caso también ⁠pone de relieve una nueva preocupación sobre la IA en las elecciones. Aunque el debate se ha centrado en gran medida en los "ultrafalsos" que difunden desinformación, el episodio de Bolsonaro pone a prueba si la tecnología puede ⁠servir como sustituto político para líderes a los que se les prohíbe comunicarse directamente con los ​votantes.

Sin embargo, aún no está claro si la aparición del avatar fue un ‌truco puntual o el inicio de un papel más ‌importante para un Bolsonaro virtual en la campaña electoral.

Los críticos argumentaron que el video infringía las ⁠normas electorales brasileñas, ya que los medios sintéticos pueden influir en los votantes, al tiempo que podrían ofrecer una forma de eludir las restricciones judiciales impuestas a Bolsonaro. El expresidente tiene prohibido comunicarse públicamente mientras se encuentra bajo arresto domiciliario tras su condena por intentar anular las elecciones de 2022, en las que perdió frente ​a Lula.

"El reto ‌de la inteligencia artificial es que resulta prácticamente imposible de controlar", declaró a Reuters Marco Aurelio Mello, un exjuez que también ha presidido el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil.

DUDAS SOBRE LA APLICABILIDAD DE LAS RESTRICCIONES

En una petición presentada ante el tribunal electoral el domingo, una coalición de partidos de centroizquierda e izquierda argumentó que las normas "prohíben el contenido sintético capaz de reproducir a ⁠personas reales para influir en la intención de voto", citando el potencial persuasivo y manipulador de la tecnología.

Sin embargo, el presidente del tribunal, el juez Kassio Nunes Marques —nombrado en el Tribunal Superior Electoral por Bolsonaro—, no llegó a condenar el uso del video.

"El uso de la IA en campaña electoral está permitido, pero lo que está prohibido es utilizarla para perjudicar a alguien", dijo al periódico O Estado de S. Paulo.

Nunes Marques señaló que no podía pronunciarse sobre el caso en sí antes de que fuera examinado por el tribunal. No respondió a una solicitud de comentarios ‌de Reuters.

La normativa del tribunal sobre IA prohíbe el uso de contenido falsificado o manipulado en la publicidad electoral para difundir información falsa o engañosa que pueda socavar la imparcialidad de las elecciones o la integridad del proceso electoral.

Según Ivar Hartmann, profesor asociado de Derecho en el Insper de São Paulo, es poco probable que Jair Bolsonaro se enfrente a sanciones, ya que puede alegar que ni grabó ni autorizó el mensaje generado por IA.

La cuestión ‌más compleja, señaló Hartmann, es si el video infringió las normas sobre IA del tribunal electoral, aunque la defensa podría argumentar que dichas restricciones solo se aplican a contenidos engañosos que perjudiquen la imparcialidad o la integridad electoral, una interpretación ‌coherente con las declaraciones de ⁠Nunes Marques.

El equipo del senador Bolsonaro no hizo comentarios sobre el video generado por IA. El periódico local "O Globo" informó de que Jair Bolsonaro no había sido informado con ​antelación de que se iba a mostrar el video y que la campaña había concluido que revelar que el video había sido generado por IA proporcionaba una base jurídica suficiente para su uso.

Con información de Reuters