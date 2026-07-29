Qué es Canva y cómo funciona: los mejores trucos para crear diseños impactantes en minutos y sin pagar nada

Fuente: La Verdad Noticias.

Canva es una de las plataformas de diseño más usadas del mundo, y buena parte de sus funciones se pueden usar sin pagar un peso. Tiene miles de plantillas listas para editar y hasta su propia inteligencia artificial para crear diseños desde cero con solo describir lo que querés. Ojo: como toda buena herramienta freemium, hay una capa de funciones premium que quedan reservadas para quienes pagan la suscripción, algo que conviene tener claro antes de meterse de lleno en la herramienta. De todas maneras, con el avance de la IA, lo que antes llevaba horas, e incluso días de trabajo, ahora se puede resolver en un rato frente a la computadora.

Qué es Canva y para qué sirve

Es una web de diseño gráfico, pensada para que cualquiera pueda armar composiciones visuales sin saber de diseño. Sirve tanto para diseñadores con experiencia como para quien nunca tocó un programa de edición: podés crear logos, flyers, portadas, invitaciones, calendarios, encabezados para mails y posteos para redes, entre muchas otras cosas. Si estás frente a un nuevo desafío y te quedaste sin ideas, esta es una buena forma de inspirarse.

Cómo funciona: plantillas y arrastrar y soltar

El funcionamiento es simple. En la pantalla principal aparece un menú de opciones a la izquierda y tu diseño a la derecha, y solo hay que arrastrar y soltar los elementos que quieras sumar.

Elegís una plantilla ya armada o arrancás desde cero

o arrancás desde cero Hacés doble clic en los textos para editarlos

Sumás tus propias fotos o videos desde tu computadora

Los elementos con un ícono de corona son funciones premium, exclusivas para cuentas pagas.

Cómo crear un diseño con la IA de Canva

La opción más rápida es meterse en Canva IA: solo hay que describir con palabras lo que querés lograr, tal cual le hablarías a un chat como ChatGPT. En unos minutos, la herramienta ofrece varias propuestas para elegir, y desde ahí se puede seguir editando o pedirle a la IA que haga cambios puntuales, como modificar colores, textos u objetos.