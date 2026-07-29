Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 29 de julio

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy miércoles 29 de julio se mantienen con los valores actualizados que las empresas informaron al Gobierno. A continuación, el detalle por compañía y producto.

Precios Axion

Nafta Súper: $2.099,00

Nafta Premium: $2.429,00

Gasoil: $2.189,00

Gasoil Premium: $2.469,00

GNC: $550,00

Precios Dapsa

Nafta Súper: $1.245,00

Nafta Premium: $1.471,00

Gasoil: $1.225,00

Gasoil Premium: $1.409,00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $1.399,90

Nafta Premium: $1.667,00

Gasoil: $1.358,00

Gasoil Premium: $1.666,00

GNC: $632,52

Precios Gulf

Nafta Súper: $1.597,00

Nafta Premium: $1.825,00

Gasoil: $1.754,00

Gasoil Premium: $1.899,00

GNC: $529,00

Precios Puma

Nafta Súper: $2.027,00

Nafta Premium: $2.406,00

Gasoil: $2.180,00

Gasoil Premium: $2.440,00

GNC: $643,00

Precios Shell

Nafta Súper: $2.131,86

Nafta Premium: $2.434,50

Gasoil: $2.199,50

Gasoil Premium: $2.495,27

GNC: $636,73

Precios VOY

Nafta Súper: $2.030,00

Nafta Premium: $2.223,00

Gasoil Premium: $2.389,00

GNC: $709,00

Precios YPF

Nafta Súper: $2.048,00

Nafta Premium: $2.246,00

Gasoil: $2.115,00

Gasoil Premium: $2.323,00

GNC: $689,90

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.