EN VIVO
Nafta

Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 29 de julio

Precios promedio de nafta súper, premium, gasoil y GNC en CABA y PBA para hoy. Actualizado por El Destape.

29 de julio, 2026 | 09.44

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy miércoles 29 de julio se mantienen con los valores actualizados que las empresas informaron al Gobierno. A continuación, el detalle por compañía y producto.

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2.099,00
  • Nafta Premium: $2.429,00
  • Gasoil: $2.189,00
  • Gasoil Premium: $2.469,00
  • GNC: $550,00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1.245,00
  • Nafta Premium: $1.471,00
  • Gasoil: $1.225,00
  • Gasoil Premium: $1.409,00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1.399,90
  • Nafta Premium: $1.667,00
  • Gasoil: $1.358,00
  • Gasoil Premium: $1.666,00
  • GNC: $632,52

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1.597,00
  • Nafta Premium: $1.825,00
  • Gasoil: $1.754,00
  • Gasoil Premium: $1.899,00
  • GNC: $529,00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2.027,00
  • Nafta Premium: $2.406,00
  • Gasoil: $2.180,00
  • Gasoil Premium: $2.440,00
  • GNC: $643,00

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2.131,86
  • Nafta Premium: $2.434,50
  • Gasoil: $2.199,50
  • Gasoil Premium: $2.495,27
  • GNC: $636,73

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2.030,00
  • Nafta Premium: $2.223,00
  • Gasoil Premium: $2.389,00
  • GNC: $709,00

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2.048,00
  • Nafta Premium: $2.246,00
  • Gasoil: $2.115,00
  • Gasoil Premium: $2.323,00
  • GNC: $689,90

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Inteligencia artificial
Qué es la IA agéntica y por qué su llegada sin regulación a México preocupa a toda la región
Las más vistas