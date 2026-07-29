A poco de llegar la Argentina, BTS tomó una determinación que nadie esperaba.

A pocos meses de sus esperados conciertos en la Argentina como parte del Arirang World Tour, BTS volvió a convertirse en noticia mundial, aunque esta vez no fue por un nuevo récord de ventas ni por una presentación multitudinaria. El grupo integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook tomó la decisión de no postular su música para los Premios Grammy 2027.

El anuncio llegó luego de que la Academia de la Grabación confirmara la incorporación de una nueva categoría denominada "Mejor Interpretación de Pop Asiático", destinada a reconocer producciones de K-pop, J-pop, C-pop y otros géneros interpretados en idiomas asiáticos.

Lejos de celebrar la iniciativa, los integrantes de BTS manifestaron públicamente su rechazo. A través de mensajes compartidos en sus redes sociales, explicaron que prefieren que su trabajo sea evaluado en igualdad de condiciones con el resto de los artistas, sin quedar encasillados por su origen o el idioma de sus canciones.

"Esperamos que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser clasificada por región o idioma", expresaron los integrantes del grupo.

El debate detrás de la decisión

La postura de BTS reavivó una discusión que lleva años instalada entre artistas y especialistas, si la creación de categorías específicas para determinados mercados representa un reconocimiento o, por el contrario, una forma de separar a los músicos internacionales de las categorías principales.

Para el grupo, competir únicamente dentro de una categoría exclusiva para el pop asiático podría reforzar esa división en lugar de favorecer una verdadera igualdad de oportunidades. La decisión cobra aún más relevancia porque BTS atravesaba uno de sus momentos más fuertes desde su regreso, con el álbum Arirang convertido en uno de los lanzamientos más exitosos del año y considerado por muchos como una de sus mejores oportunidades para conseguir finalmente un Grammy.

Tras la repercusión mundial del anuncio, HYBE, la compañía que representa al grupo, aclaró que la medida corresponde exclusivamente a BTS y no implica un boicot de todo el sello discográfico.

Según explicó la empresa, otros artistas de HYBE continuarán enviando sus trabajos para competir en la próxima edición de los premios, mientras que BTS optó por dar un paso al costado tras una deliberación interna, con el objetivo de defender el lugar que consideran que el K-pop ya ocupa en la escena musical global.

La noticia llega cuando crece la expectativa por la visita del grupo a la Argentina, donde ofrecerá dos conciertos en el Estadio único de La Plata en octubre como parte de su gira mundial.