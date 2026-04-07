Entradas para BTS en Argentina 2026: cómo comprar y precios para el show en La Plata

Las presentaciones de BTS en el país ya tienen fecha: serán el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata.

El regreso de BTS en Argentina genera una enorme expectativa entre los fanáticos. La banda surcoreana confirmó dos presentaciones en el país y ya se conocen los detalles del proceso de venta. Las fechas, los precios y el paso a paso para conseguir tickets marcan el pulso de uno de los eventos musicales más esperados del año.

Cuándo toca BTS en Argentina y dónde será el show

El esperado regreso de BTS a la Argentina ya tiene fechas confirmadas. El grupo se presentará los días 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, uno de los recintos más importantes para espectáculos internacionales.

La elección de este escenario responde a la magnitud del evento, que convocará a miles de fanáticos. Se trata de una de las paradas clave dentro de su gira, que vuelve a reunir a sus seguidores tras años de expectativa.

BTS, también conocido como Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, es una de las bandas más influyentes del pop global. Integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, el grupo alcanzó reconocimiento mundial desde su debut en 2013.

Cómo comprar entradas para BTS en Argentina por AllAccess

El proceso de compra de entradas para BTS en Argentina se realizará exclusivamente a través de la plataforma AllAccess. La preventa comenzará el martes 7 de abril a las 10 de la mañana, mientras que la venta general se habilitará el viernes 10 a la misma hora.

Para acceder a la preventa, es necesario contar con el ARMY Membership y haberse registrado previamente en la plataforma Weverse. Ese registro permite obtener un código único que habilita la compra anticipada.

Una vez realizada la compra, la ticketera envía un correo de confirmación. Además, es obligatorio validar la operación mediante un código de seis dígitos que aparece en el resumen de la tarjeta. Este paso es fundamental, ya que garantiza la autenticidad de la compra y evita cancelaciones automáticas.

Precios de las entradas para BTS en La Plata

La venta de tickets se realizará a través de AllAccess, con una instancia de preventa exclusiva para miembros de ARMY registrados en Weverse.

Los valores de las entradas para ver a BTS en Argentina varían según la ubicación dentro del estadio. A estos montos se les debe sumar un 15% de cargo por servicio.

Las cabeceras norte y sur tienen un precio de $225.000, posicionándose como la opción más accesible. El campo, una de las ubicaciones más demandadas, tiene un valor de $355.000.

Por su parte, las plateas A y B ascienden a $390.000, mientras que las plateas preferenciales A y B alcanzan los $425.000, siendo las ubicaciones de mayor costo y mejor visibilidad. La variedad de precios permite distintas opciones para el público, en un contexto donde la demanda se anticipa alta desde el inicio de la venta.

Un regreso esperado por miles de fans

El anuncio de BTS en Argentina marca uno de los eventos musicales más relevantes del calendario 2026. La convocatoria del grupo surcoreano trasciende generaciones y reafirma su impacto en la industria global.

Con una puesta en escena reconocida por su despliegue visual y musical, los shows prometen una experiencia de alto nivel. La combinación de coreografías, producción y conexión con el público convierte cada presentación en un espectáculo masivo.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha de venta de entradas, en un contexto donde la demanda suele superar ampliamente la oferta.