Entradas para BTS en Argentina 2026 con World Tour 'Arirang': precios y fecha de cuándo toca en La Plata

BTS se presenta en Argentina.

El sueño para los fanáticos de BTS de Argentina se hizo realidad: la banda de k-pop surcoreana anunció dos fechas en el Estadio Único de La Plata, en la marco de una gran gira mundial que por primera vez pisará Latinoamérica. El grupo de jóvenes cantantes se presentan en el marco del “BTS Worls Tour ‘Arirang’”, en un anuncio que conmovió a los seguidores de todo el mundo tras un largo período de ausencia.

El ansiado regreso a los escenarios (2026-2027) abarcará 34 regiones y más de 80 shows alrededor del mundo. Para asegurar una experiencia inigualable, la producción contará con un diseño de escenario inmersivo de 360 grados, ubicando a los fans en el centro de la escena y ampliando la capacidad general de los recintos, con recitales que prometen afirmar un precedente en la historia del k-pop.

Cuándo BTS en Argentina 2026 y cuándo salen a la venta las entradas

Los dos shows de BTS serán el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata.

en el Estadio Único de La Plata. Las entradas de BTS para los shows en Argentina estarán disponibles en preventa exclusiva para miembros de Army Membership desde el martes 7 de abril a las 10:00 horas, a través de allaccess.com con todos los medios de pago.

La venta general comenzará el viernes 10 de abril a la misma hora, también por allaccess.com.

Precios de entradas para BTS en el Estadio Único de La Plata

Cabecera Norte y Sur: $225.000 + cargo de servicio

Campo: $350.000 + cargo de servicio

Platea A y B: $390.000 + cargo de servicio

Platea Preferencial A y B: $425.000 + cargo de servicio

Regreso y gira mundial de BTS

La gira regional arrancará el viernes 2 de octubre con dos noches al hilo en Bogotá, Colombia (Estadio Nemesio Camacho El Campín), para luego seguir por el Estadio San Marcos en Lima, Perú; el Estadio Nacional en Santiago, Chile; y tendrá su gran cierre latinoamericano con tres noches en el Morumbí de San Pablo. Coronarán este inmenso recorrido al marcar un hito absoluto: sus primeros shows en la historia de Buenos Aires, Argentina, presentándose en el Estadio Único de La Plata.

El furor por ver a RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook en vivo no tiene precedentes. Tras salir a la venta, BTS agotó las 41 fechas de estadios en Norteamérica, Europa y el Reino Unido, vendiendo casi 2.4 millones de tickets. La demanda fue una locura total, lo que obligó a sumar nuevas funciones sold out en Tampa, Stanford y Las Vegas. La gira mundial, que marca su primer tour juntos desde el hito de ‘Permission to dance on stage’ en 2021-2022, arranca el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Luego de pasar por nuestro continente, el grupo desembarcará en Asia y Australia a fines de año y principios del próximo.