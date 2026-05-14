Alerta Nati: intensa búsqueda de una mujer y una nena de 12 años en Neuquén tras cuatro días sin rastros

En las últimas horas, se inició en la provincia de Neuquén la desesperada búsqueda de una mujer de 33 años y de una nena de 12. Ambas se encuentran desaparecidas desde el domingo 10 de mayo y, por tal motivo, las autoridades decidieron emitir un Alerta Nati para profundizar y difundir la búsqueda. La policía informó a los habitantes sobre el aspecto físico las dos personas para que puedan identificarlas con mayor claridad.

Estela Isabel Castro, la mujer de 33 años, mide 1.57 metros, tiene tez trigueña, cabello oscuro y es de contextura delgalda, la niña llamada Romina Tiziana Tabares mide 1.55, es de tez trigueña con cabello ondulado y ojos marrones. En tanto, se comunicó que Estela fue vista por última vez en la calle Ricardo Güiraldes en la manzana 357. La mujer llevaba la siguiene vestimenta:

Remera gris

Campera deportiva de color negro con capucha flúor

Jean azules

Zapatillas negras

Cartera de color negro

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