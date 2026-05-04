Alerta Nati: qué se sabe de las desapariciones de una mamá y su bebé en Neuquén

En la provincia de Neuquén, la investigación por la desaparición de Camila Belén Montesino, de 27 años, y de su hijo de cuatro meses, Carlos Amir Jeremy Araya, avanza con nuevas medidas dispuestas. Mientras crece la preocupación porque todavía no han sido hallados, la Policía intensificó los operativos de búsqueda y profundiza el análisis de pruebas que permitan reconstruir los momentos previos a la desaparición.

Los rastrillajes se concentran principalmente en la localidad de Rincón de los Sauces y sus alrededores, aunque los investigadores no descartan que la joven haya salido de la ciudad. En esa línea, también se amplió el radio hacia otras localidades del norte neuquino, que es la región de la que Montesino sería oriunda.

Al mismo tiempo se revisan cámaras de seguridad públicas y privadas para detectar posibles desplazamientos posteriores al 1 de mayo, la fecha en la que madre e hijo fueron vistos por última vez en las inmediaciones de la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido.

El operativo de búsqueda

La causa se inició el mismo 1 de mayo, cuando la expareja de Montesino y padre del bebé radicó la denuncia tras perder contacto con ambos. Según indicó el comisario Marcelo Campos, el hombre intentó comunicarse sin éxito y al acercarse al domicilio no obtuvo respuesta.

A partir de esa presentación, se desplegó un operativo que incluyó la intervención de áreas especializadas. Dada la corta edad del niño, se activó la Alerta Nati, que es un protocolo específico para la búsqueda urgente de menores desaparecidos en la provincia.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces, que trabaja de manera coordinada con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5. En esta línea también se avanza en la toma de declaraciones a familiares y allegados para reconstruir el entorno y las circunstancias previas al hecho.

El antecedente que forma parte de la causa

Entre los elementos que analizan los investigadores, aparece una intervención realizada días antes de la desaparición en el domicilio de Montesino. Según informó Campos, en ese procedimiento participaron profesionales de salud y del área de familia, quienes trasladaron a la joven al hospital local para realizarle estudios.

Tras la evaluación médica, Montesino recibió el alta y de acuerdo con lo señalado, no se detectaron problemas que justificaran una internación. Las fuerzas de seguridad mantienen mientras tanto controles en rutas, patrullajes y difusión de datos a través de canales oficiales.

Montesino fue descripta como una mujer de tez blanca, contextura robusta, de aproximadamente 1,60 metros de altura, con cabello castaño claro y ojos oscuros. En tanto, el bebé tiene tez blanca, ojos marrones y cabello rubio corto.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad y recordaron que cualquier información puede ser clave para avanzar en la investigación. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al (299) 4210369.