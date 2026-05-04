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Descuentos en ropa y zapatillas de marca por $20.000 en un outlet de Buenos Aires: dónde queda

Se trata de un local de zona norte con indumentaria y calzados de marca a precios únicos. Cuál es y a dónde queda.

04 de mayo, 2026 | 13.51

En medio de los precios elevados en indumentaria, un outlet de zona norte se posiciona como una gran opción para comprar ropa de marca: Premium Market. Se trata de una propuesta que reúne indumentaria, calzado y abrigos de marcas internacionales a precios muy accesibles, incluso desde los $20.000.

Premium Market: el outlet que ofrece ropa y zapatillas de marca por solo $20.000

Ubicado en zona norte, Premium Market ofrece prendas de marcas internacionales de temporadas anteriores, excedentes de stock y artículos seleccionados a precios muy bajos, tanto para hombres y mujeres como para niños y niñas.

Entre los productos se encuentran las marcas Joma, Uniform, Brixton y hasta Massimo Dutti con prendas para el uso urbano, desde remeras, camperas y buzos a precios económicos. Por ejemplo, Massimo Dutti ofrece pantalones entre $14.000 y $50.000. 

Mientras que en el rubro de calzados se destacan las ofertas de New Balance, que cuenta con zapatillas deportivas y botines a precios más accesibles que en locales oficiales de la marca. La disponibilidad de modelos y talles varía en función del stock, que se actualiza de manera constante.

Entre las marcas se destaca New Balance que ofrece zapatillas deportivas desde los $20.000

En detalle, dentro del local se pueden encontrar varias ofertas:

  • Remeras desde $9.900
  • Pantalones desde $14.900
  • Buzos desde $20.000
  • Calzado desde $22.000
  • Jeans desde $25.500
  • Camperas y abrigos desde los $30.000.
  • Ropa infantil con precios diferenciados

Además, Premium Market ofrece 3 cuotas sin interés al llegar a la compra mínima indicada, clave para realizar compras de prendas de mayor valor. También ofrecen un 10% de descuento al abonar con efectivo.

MÁS INFO

A dónde queda el Premium Market: Los horarios del outlet

Es clave tener en cuenta que la disponibilidad y el stock varían de acuerdo a la fecha en la que vayas, ya que la oferta incluye productos discontinuos, sobrantes de colección y prendas de temporadas pasadas. Por eso, una de las grandes claves es acercarse lo más temprano posible, recorrer todo el local completo y mirar qué productos hay disponibles.

El Premium Market cuenta tres cuotas sin interés y 10% de descuento en efectivo

  • Dirección: Colectora Panamericana 801 (Bajada Edison) en Martínez.
  • Horarios: Jueves a domingos, de 10 a 20 hs.
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