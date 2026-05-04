Descuentos en ropa y zapatillas de marca por $20.000 en un outlet de Buenos Aires: dónde queda

Descuentos en zapatillas en un outlet de Buenos Aires.

En medio de los precios elevados en indumentaria, un outlet de zona norte se posiciona como una gran opción para comprar ropa de marca: Premium Market. Se trata de una propuesta que reúne indumentaria, calzado y abrigos de marcas internacionales a precios muy accesibles, incluso desde los $20.000.

Premium Market: el outlet que ofrece ropa y zapatillas de marca por solo $20.000

Ubicado en zona norte, Premium Market ofrece prendas de marcas internacionales de temporadas anteriores, excedentes de stock y artículos seleccionados a precios muy bajos, tanto para hombres y mujeres como para niños y niñas.

Entre los productos se encuentran las marcas Joma, Uniform, Brixton y hasta Massimo Dutti con prendas para el uso urbano, desde remeras, camperas y buzos a precios económicos. Por ejemplo, Massimo Dutti ofrece pantalones entre $14.000 y $50.000.

Mientras que en el rubro de calzados se destacan las ofertas de New Balance, que cuenta con zapatillas deportivas y botines a precios más accesibles que en locales oficiales de la marca. La disponibilidad de modelos y talles varía en función del stock, que se actualiza de manera constante.

Entre las marcas se destaca New Balance que ofrece zapatillas deportivas desde los $20.000

En detalle, dentro del local se pueden encontrar varias ofertas:

Remeras desde $9.900

Pantalones desde $14.900

Buzos desde $20.000

Calzado desde $22.000

Jeans desde $25.500

Camperas y abrigos desde los $30.000.

Ropa infantil con precios diferenciados

Además, Premium Market ofrece 3 cuotas sin interés al llegar a la compra mínima indicada, clave para realizar compras de prendas de mayor valor. También ofrecen un 10% de descuento al abonar con efectivo.

A dónde queda el Premium Market: Los horarios del outlet

Es clave tener en cuenta que la disponibilidad y el stock varían de acuerdo a la fecha en la que vayas, ya que la oferta incluye productos discontinuos, sobrantes de colección y prendas de temporadas pasadas. Por eso, una de las grandes claves es acercarse lo más temprano posible, recorrer todo el local completo y mirar qué productos hay disponibles.

El Premium Market cuenta tres cuotas sin interés y 10% de descuento en efectivo