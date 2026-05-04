Todos los medios pudieron entrar nuevamente a la Casa Rosada, menos TN.

En el día que los medios volvieron a ingresar a Casa Rosada luego de la censura, lo cierto es que no se pudo afirmar que regresaron en su totalidad: TN y El Trece no pudieron entrar a Balcarce 50. Con el correr de los minutos, fue el propio Manuel Adorni quien, en conferencia de prensa, contó los verdaderos motivos de esta situación.

Tras la pregunta de uno de los periodistas presentes sobre la ausencia de TN y El Trece, Manuel Adorni se mostró sorprendido y contestó: "La verdad es que... Javier (Lanari), no sé si hay alguna explicación. Entiendo que todos los acreditados que tienen todos los papeles en orden no deberían tener inconvenientes para ingresar. Habrá casos en los que no esté la acreditación otorgada... No lo sé, pero a priori no debería haber ninguna limitación con ninguno de ustedes. Chequeemoslo por las dudas pero no debería haber inconvenientes".