En el día 66 de la guerra, el estrecho de Ormuz concentra la tensión global. Donald Trump anunció el inicio del “Proyecto Libertad”, una operación militar con 15 mil efectivos y más de 100 aeronaves para asegurar el tránsito de barcos comerciales bloqueados por Irán. La medida se suma al bloqueo naval impuesto por Washington sobre los puertos iraníes, con el objetivo de restringir exportaciones y presionar económicamente a Teherán. Al mismo tiempo, Irán endureció su postura y presentó una nueva propuesta de paz con 14 puntos, que incluye el levantamiento inmediato de sanciones, garantías de no agresión y control sobre el estrecho de Ormuz. En tanto, se retoman los ataques y crece la tensión. Seguí la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel EN VIVO. Conocé las últimas noticias de hoy, lunes 4 de mayo, del conflicto en Medio Oriente.
Irán afirmó que bombardeó dos buques de EE.UU. y el gobierno de Trump lo niega
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Seguí la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel EN VIVO. Conocé las últimas noticias de hoy, lunes 4 de mayo, del conflicto en Medio Oriente.
Hace 2 horas
Irán afirmó que bombardeó dos buques de EE.UU. y el gobierno de Trump lo niega
En medio de la creciente tensión, Irán afirmó este lunes que sus fuerzas bombardearon dos buques de Estados Unidos en aguas cercanas al estrecho de Ormuz. La televisión estatal iraní aseguró que la operación fue ejecutada por la Guardia Revolucionaria y que los impactos habrían alcanzado a embarcaciones militares norteamericanas. Según el comunicado oficial, la acción responde a lo que Teherán considera “provocaciones” de Washington en la región.
Sin embargo, el gobierno de Donald Trump negó de inmediato la veracidad de esos ataques y calificó las declaraciones iraníes como “propaganda sin fundamento”. El Pentágono subrayó que no se registraron daños ni incidentes en su flota y acusó a Irán de intentar manipular la opinión pública para justificar nuevas medidas de presión. Voceros de la Casa Blanca remarcaron que Estados Unidos mantiene su presencia militar en la zona “para garantizar la libre navegación” y advirtieron que cualquier agresión comprobada tendrá consecuencias.
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Trump lanza el “Proyecto Libertad” para escoltar barcos bloqueados en el Estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su Gobierno pondrá en marcha este lunes una iniciativa denominada “Proyecto Libertad”, para escoltar la salida de embarcaciones que permanecen bloqueadas en el Estrecho de Ormuz.
En una publicación en redes sociales Trump destacó que países “neutrales e inocentes” se vieron afectados por la guerra en Medio Oriente. “Dijimos a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías fluviales restringidas, para que puedan libre y hábilmente continuar con sus negocios”, aseguró.
“Se trata de un gesto humanitario”, afirmó y añadió: “Muchos de estos barcos se están quedando sin alimentos y sin todo lo necesario para que tripulaciones numerosas puedan permanecer a bordo de forma saludable y en condiciones higiénicas”.
“Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, esa interferencia, lamentablemente, tendrá que ser abordada con firmeza”, advirtió.
Según indicó el mandatario varios países pidieron asistencia a Washington para garantizar el tránsito seguro de sus buques, que se encuentran “atrapados” en esa vía marítima.
“¡Son meros espectadores neutrales e inocentes! Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, hemos comunicado a estos países que guiaremos a sus barcos de forma segura fuera de estas vías navegables restringidas”, escribió Trump en Truth Social.
El mandatario señaló que el operativo llevará por nombre “Proyecto Libertad”; recalcó que sus asesores mantienen “conversaciones positivas” con Irán y afirmó que esos contactos “podrían conducir a algo muy positivo para todos”.
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