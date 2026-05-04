Irán afirmó que bombardeó dos buques de EE.UU. y el gobierno de Trump lo niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su Gobierno pondrá en marcha este lunes una iniciativa denominada “Proyecto Libertad”, para escoltar la salida de embarcaciones que permanecen bloqueadas en el Estrecho de Ormuz.

En una publicación en redes sociales Trump destacó que países “neutrales e inocentes” se vieron afectados por la guerra en Medio Oriente. “Dijimos a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías fluviales restringidas, para que puedan libre y hábilmente continuar con sus negocios”, aseguró.

“Se trata de un gesto humanitario”, afirmó y añadió: “Muchos de estos barcos se están quedando sin alimentos y sin todo lo necesario para que tripulaciones numerosas puedan permanecer a bordo de forma saludable y en condiciones higiénicas”.

“Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, esa interferencia, lamentablemente, tendrá que ser abordada con firmeza”, advirtió.

Según indicó el mandatario varios países pidieron asistencia a Washington para garantizar el tránsito seguro de sus buques, que se encuentran “atrapados” en esa vía marítima.

“¡Son meros espectadores neutrales e inocentes! Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, hemos comunicado a estos países que guiaremos a sus barcos de forma segura fuera de estas vías navegables restringidas”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario señaló que el operativo llevará por nombre “Proyecto Libertad”; recalcó que sus asesores mantienen “conversaciones positivas” con Irán y afirmó que esos contactos “podrían conducir a algo muy positivo para todos”.