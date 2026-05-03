A nueve semanas del inicio del conflicto, Donald Trump dijo que está analizando el nuevo plan de 14 puntos iraní para "poner fin a la guerra" y la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque expresó escepticismo sobre la posibilidad de que conduzca a un acuerdo. De hecho, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó estar en estado de alerta ante la posibilidad de reanudar los ataques y señaló que la reanudación de las hostilidades es "probable", ya que "las pruebas demuestran que [Estados Unidos] no está comprometido con ningún acuerdo ni tratado". Mientras tanto, Israel continúa bombardeando el Líbano y el número de muertos desde el 2 de marzo asciende a 2.659 personas.
Trump revisará la nueva propuesta de Irán e Israel continúa bombardeando Líbano
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
"No puede imaginar que sea aceptable, ya que todavía no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo en los últimos 47 años", sostuvo el presidente estadounidense en sus redes sociales.
Hace 1 hora
Desde Irán dicen que el margen de maniobra de Trump se ha "reducido"
El brazo de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán declaró este domingo que el margen de maniobra de Estados Unidos para la toma de decisiones “se ha reducido”, citando una serie de cambios en el ámbito diplomático que, según Teherán, limitan a Washington.
Desde el plazo de un mes que Irán dio a Estados Unidos para que ponga fin a su bloqueo naval, hasta lo que la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) afirma que es un “cambio” en el tono de Rusia, China y los países europeos hacia Washington, la IRGC declaró que “solo hay una manera” de interpretar estos acontecimientos.
“Trump debe elegir entre ‘una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán’. El margen de maniobra de Estados Unidos para tomar decisiones se ha reducido”, escribió la Guardia Revolucionaria Islámica en X.
Hace 1 hora
Israel continúa bombardeando Líbano
Las fuerzas israelíes continúan bombardeando el Líbano, causando la muerte de al menos tres personas en el distrito de Tiro, mientras que el número de muertos desde el 2 de marzo asciende a 2.659 personas.
Hace 1 hora
La Guardia Revolucionaria Islámica en estado de alerta ante la posibilidad de reanudar la guerra
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó estar en estado de alerta ante la posibilidad de reanudar la guerra con Estados Unidos, y señala que la reanudación de las hostilidades es "probable", ya que "las pruebas demuestran que [Estados Unidos] no está comprometido con ningún acuerdo ni tratado".
Hace 1 hora
Trump está analizando la nueva propuesta de 14 puntos de Irán
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que pronto revisará el plan de Irán, pero no cree que pueda llegar a un acuerdo.
Las declaraciones se produjeron después de que Irán enviara a Estados Unidos un plan de 14 puntos en el que exigía garantías de no agresión, el levantamiento del bloqueo naval y el fin de la guerra "en todos los frentes", incluido el de Líbano.
Hace 2 horas
Presión internacional por el fin de la guerra y la apertura de Ormuz
Rusia y China presionan por una salida negociada mientras el bloqueo en el estrecho de Hormuz amplifica el conflicto y despierta advertencias globales por sus consecuencias económicas, humanitarias y sanitarias.
El intercambio de fuego se ha detenido. El 7 de abril Teherán y Washington pactaron un cese de hostilidades por dos semanas que luego el presidente estadounidense Donald Trump prorrogó indefinidamente. Desde entonces, la confrontación escaló en otro escenario, el estrecho de Ormuz, globalizando aún más el conflicto y aumentando el estado de alerta en el resto del mundo.
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Derrumbe industrial a contramano del mundo
La suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente anticipa presiones inflacionarias y riesgo de recesión global. Mientras el mundo revisa su modelo productivo, Argentina profundiza la caída industrial y el empleo en un contexto de apertura y ajuste.
El shock petrolero global expone y agrava la fragilidad industrial argentina.
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Trump retiró 5.000 soldados de Alemania y desde Berlín bajan el tono: "No hay crisis"
Las autoridades de Berlín le bajaron el tono a la decisión de Trump de retirar tropas del territorio alemán. En paralelo, crecen las tensiones dentro de la OTAN por los cruces del republicano a líderes europeos.
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El 61% de los estadounidenses rechaza la guerra contra Irán, de acuerdo a estudio
Un estudio realizado a finales de abril reveló que una amplia mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo con el conflicto en Medio Oriente.
11:25 | 02/05/2026
Desde Irán advierten que es "probable" que se reanude la guerra con EE.UU.
Desde el ejército iraní afirman que Washington no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo para finalizar con el conflicto.
21:21 | 01/05/2026
“Las hostilidades con Irán han cesado”, le dijo Trump al Congreso de Estados Unidos
Por carta, el presidente estadounidense se dirigió al Parlamento, justo cuando había vencido el plazo de 60 días establecido por una ley destinada a limitar el uso no autorizado de la fuerza militar.
09:29 | 01/05/2026
"No estoy satisfecho": Trump cuestionó la nueva propuesta de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso reparos a la última propuesta presentada por Irán en las últimas horas.
El líder de Irán fue herido hace un tiempo, pero el gobierno desmiente que su salud se haya complicado.
20:20 | 30/04/2026
Congreso de la FIFA: Infantino falló al forzar un saludo entre Israel y Palestina
Durante el Congreso en Vancouver, Jibril Rajoub se negó a estrechar la mano de Moshe Zuares. El video del incomodo momento.
El suizo intentó incluso tomar del brazo a Rajoub para acercarlo a Zuares,
16:31 | 30/04/2026
Israel detuvo en aguas internacionales a la flotilla que buscaba romper el bloqueo a Gaza
Esta vez, la veintena de embarcaciones no logró ni acercarse a las costas del devastado y ocupado territorio palestino. Pese al carácter pacifista de la flotilla, todos fueron detenidos, incluidos los argentinos. También había españoles. Mientras Milei hace silencio, Sánchez acusó a Israel de una nueva violación del derecho internacional.
07:43 | 30/04/2026
Israel mató a 28 personas en Líbano en un solo día
El Ejército israelí intensificó sus ataques y ya mató a más de 2.500 libaneses desde el comienzo de marzo, cuando se reanudó con fuerza el conflicto.
19:11 | 29/04/2026
Apuñalaron a dos hombres judíos en Londres: denuncian que fue un atentado terrorista
Un hombre agredió a otros dos identificados por las autoridades como judíos en el barrio londinense de Golders Green. El agresor fue detenido a los pocos minutos e inmovilizado con una pistola táser.
17:36 | 29/04/2026
Más de un millón de personas en Líbano se enfrentan a hambrunas por la guerra en 2026
Naciones Unidas sacó un nuevo informe en el que advirtió sobre el agravamiento de la crisis alimentaria en el territorio libanés. La inflación no para de crecer desde febrero y se espera que la situación empeore para agosto.
17:11 | 29/04/2026
ONU denunció que Irán ejecutó a más de 20 personas y detuvo a 4.000 durante la guerra
Denuncian que el Gobierno de Irán comenzó una cacería interna desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra. Hubo ejecuciones por protestar y por pertenecer a grupos opositores.
16:25 | 29/04/2026
La guerra empuja el barril de petróleo Brent a máximos por encima de u$s 119
El mercado reacciona a la amenaza de un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz y a la posibilidad de una intervención más agresiva de Estados Unidos. La tensión geopolítica vuelve a marcar el pulso de la economía internacional.