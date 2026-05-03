Trump revisará la nueva propuesta de Irán e Israel continúa bombardeando Líbano

El brazo de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán declaró este domingo que el margen de maniobra de Estados Unidos para la toma de decisiones “se ha reducido”, citando una serie de cambios en el ámbito diplomático que, según Teherán, limitan a Washington.

Desde el plazo de un mes que Irán dio a Estados Unidos para que ponga fin a su bloqueo naval, hasta lo que la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) afirma que es un “cambio” en el tono de Rusia, China y los países europeos hacia Washington, la IRGC declaró que “solo hay una manera” de interpretar estos acontecimientos.

“Trump debe elegir entre ‘una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán’. El margen de maniobra de Estados Unidos para tomar decisiones se ha reducido”, escribió la Guardia Revolucionaria Islámica en X.