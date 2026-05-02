Rotación en River: el 11 que planea Coudet vs. Atlético Tucumán con varios cambios

River Plate enfrenta a Atlético Tucumán este domingo 3 de mayo en el Estadio Más Monumental por la fecha 9 pendiente del Torneo Apertura después de una victoria agónica en Brasil ante Bragantino por la Copa Sudamericana. Eduardo "Chacho" Coudet implementará la rotación en el conjunto "Millonario" teniendo en cuenta que días más tarde su equipo jugará otra vez por el certamen internacional y se puede acercar a la clasificación a la próxima ronda. A su vez, en pocos días también afrontarán los playoffs del campeonato doméstico.

Con tantos compromisos por delante, el DT que sorprendió a todos en sus primeros partidos al frente de la "Banda" sabe que no puede dejar pasar la oportunidad de seguir ganando para cosechar su primer título como técnico en el club. Antes tendrá este duelo ante el "Decano" en el que sumar de a tres será importante para quedar en el segundo puesto de la Zona B, detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza. Si lo logra, jugará de local hasta en la semifinal, ya que la final será en estadio neutral, pero lo buscará sin varios titulares.

Los cambios de Coudet en River para jugar ante Atlético Tucumán

Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta son candidatos firmes a perderse este cruce ante el "Decano". El motivo es la acumulación de cuatro amarillas que, de conseguir una más, pueden perderse el partido de octavos de final -con rival a definir-. Ante esta situación, tanto Fabricio Bustos como Germán Pezzella se perfilan para ocupar sus respectivos lugares al igual que Matías Viña -también al límite- que reemplazaría a Marcos Acuña. En la mitad de la cancha y en ataque también el "Chacho" haría modificaciones.

Tomás Galván y Aníbal Moreno irían al banco de suplentes, mientras que Juan Cruz Meza se mantendría en el 11 titular junto a Giuliano Galoppo y el joven Lucas Silva. Por otro lado, en la delantera Joaquín Freitas sería el reemplazo de Maximiliano Salas e Ian Subiabre el de Facundo Colidio, aunque no está confirmado. A su vez, tanto Kendry Páez como Agustín Ruberto también entran dentro de las posibilidades para estar desde el comienzo ante los tucumanos.

Kendry Páez sería titular en River ante Atlético Tucumán

El posible 11 del River del Chacho Coudet ante Atlético Tucumán

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Kendry Páez; Joaquín Freitas, Ian Subiabre o Facundo Colidio. DT. Eduardo Coudet.

Cuándo y a qué hora juegan River y Atlético Tucumán por el Torneo Apertura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el "Decano" tendrá lugar este domingo 3 de mayo en el Estadio Más Monumental por la fecha 9 (pendiente) del Torneo Apertura a las 18.30 horas. En cuanto a la transmisión del encuentro en cuestión, estará a cargo de ESPN Premium. Por otro lado, Yael Falcón Pérez será el árbitro de este trascendental cotejo.

El fixture de River en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana 2026