De la mano de Beltrán, River le ganó a Bragantino en la Copa Sudamericana

En un partido duro y complicado, River venció a Bragantino 1-0 con gol de Lucas Martínez Quarta. El equipo que dirige Eduardo "Chacho" Coudet finalmente se quedó con el triunfo después de un encuentor largo y que podría haber sido una derrota catastrófica para el plantel Millonario.

En el primer tiempo el encuentro fue muy aburrido. Principalmente por lo que significó la dificultad de ambos equipos para atacar y para conectarse en mitad de cancha. Los mediocampistas de River sufrieron para tratar de juntarse y generar juego. Sin embargo, tuvo que sufrir ya que RB Bragantino hizo valer su localía en múltiples ocasiones. Sin embargo, Santiago Beltrán se erigió como la gran figura en todo el partido. En el primer tiempo, por ejemplo, se revolcó antes de los 10 minutos con una tremenda volada ante un remate de Pitta. Sobre el final de este tiempo, sacó una muy similar a mano cambiada.

Ya en el segundo tiempo lo más importante, sin duda, pasó por lo ocurrido principalmente en las dos áreas. En una jugada bastante insólita, a la salida de un bote a tierra, Lucas Martínez Quarta quiso amagar al delantero brasileño, perdió la peltoa y abrazó a Pitta para que termine en un penal insólita. Quizás una de la spocas jugadas en la historia de los "piques" que termine en penal. Sin embargo, fue Eduardo Sasha quien tomó la pelota y para patear el penal.

El delantero tomó la pelota y definió, pero Santiago Beltrán se hizo gigante y mostró seguridad. Se tiró hacia su derecha y atajó el penal que sostuvo a River en todo el partido y, además, le puso una gran frutilla a una noche que pintaba para ser especial para él. Salvó a Martínez Quarta del papelón y a River de una derrota prácticamente segura.

Luego de esta situación, River encontró una falta cometida por Vinicius cerca del área rival que terminó en una expulsión para el equipo brasileño. De esta forma, Bragantino jugó más de 35 mninutos con un jugador menos y así River pudo aprovechar el control de la pelota, pero sin muchas ideas. Sin embargo, ya con la última jugada de la noche. Uno de los jugadores que ingresó: Lucas Silva, lanzó un fuerte centro a la cabeza de Lucas Martínez Quarta que se transformó en el héroe de River luego de haber sido un villano y con un cabezazo, a los 48 minutos del segundo tiempo, le dio el 1-0 definitivo.

Con este resultado, River es el puntero de su grupo y el jueves que viene tendrá que viajar a Venezuela para enfrentar a Carabobo. De ganar, la clasificación a la segunda fase está prácticamente confirmada.