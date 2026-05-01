Santiago Beltrán atajó un penal y salvó a River vs. Bragantino en Copa Sudamericana

Santiago Beltrán atajó un penal clave para River en Copa Sudamericana.

Santiago Beltrán fue nuevamente figura en el partido entre River Plate y Red Bull Bragantino por la fase de grupos de la Copa Sudamericana: el arquero de 21 años le tapó un penal a Sasha y mantuvo el empate en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques del conjunto brasileño. Minutos antes, Lucas Martínez Quarta había cometido una infantil infracción adentro del área que el árbitro Wilmar Roldán, tras verificar con el VAR, sancionó.

Video: el insólito penal de Lucas Martínez Quarta que atajó Beltrán

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