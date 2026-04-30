Reino Unido ampliará legislación para enfrentar amenazas estatales tras ataques en Londres

FOTO DE ARCHIVO: Dan Jarvis, diputado y ministro de Estado del Ministerio del Interior, interviene en la Cámara de los Comunes en Londres, Reino Unido

​El Gobierno británico anunció el jueves que presentará nueva legislación para hacer frente a las ‌amenazas patrocinadas por Estados ‌y llevadas a cabo por intermediarios, después de que el miércoles dos hombres judíos fueran apuñalados en el norte de Londres en lo que parece ser un ataque antisemita.

El ministro de Seguridad, Dan Jarvis, dijo a Times Radio que el ​Gobierno aceleraría la ⁠tramitación de legislación que permitiría el enjuiciamiento de ‌personas que actúen como representantes de ⁠un grupo patrocinado por un ⁠Estado, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional británica.

El Gobierno señaló que las nuevas competencias permitirían ⁠tratar a los intermediarios de la misma ​manera que a los servicios de ‌inteligencia extranjeros.

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Los planes se anunciaron ‌tras los apuñalamientos del miércoles, que se suman ⁠a una serie de ataques recientes, muchos de ellos con incendios provocados, contra objetivos judíos en Londres. El pasado mes de octubre, dos ​personas y ‌el agresor fallecieron después de que este embistiera con su coche una sinagoga en la ciudad de Mánchester, al norte de Inglaterra.

El revisor independiente de la legislación antiterrorista ⁠británica, Jonathan Hall, dijo a la BBC que los ataques se habían convertido en "la mayor emergencia de seguridad nacional" desde 2017, cuando se produjo una serie de ataques de gran repercusión.

Los ataques se han producido en medio de advertencias de los responsables de seguridad ‌de que Irán ha intentado utilizar intermediarios criminales para llevar a cabo actividades hostiles.

La policía afirmó, tras un incendio provocado en una sinagoga este mes, que estaba investigando posibles vínculos iraníes con los incidentes. Un ‌grupo proiraní ha reivindicado la autoría.

Jarvis también dijo el jueves que se destinarían 25 millones de libras adicionales (33,65 ‌millones de ⁠dólares) a la protección de la comunidad judía, lo que, según el Gobierno, ​eleva la financiación total de este año a 58 millones de libras.

(1 dólar = 0,7429 libras)

Con información de Reuters