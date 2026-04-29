Juzgan a tres hombres por presuntos incendios intencionados relacionados con el primer ministro británico

Tres hombres vinculados a Ucrania llevaron a cabo una serie de incendios intencionados en propiedades relacionadas con el primer ministro británico, Keir Starmer, por encargo de un personaje misterioso conocido como "El Money", según informaron los fiscales ante un tribunal de Londres el miércoles.
Durante cinco días en mayo de 2025, la policía acudió a varios incendios en una casa del norte de Londres vinculada a Starmer, en otra propiedad cercana donde solía vivir y a un incendio que afectó a un coche Toyota que también perteneció al líder británico.
El fiscal Duncan Atkinson dijo que a Roman Lavrinóvich, el hombre acusado de provocar los incendios, alguien llamado "El Money" le había ofrecido dinero para hacerlo.
"No forma parte de sus consideraciones decidir quién es ‘El Money’ y qué motivo podría haber tenido para coordinar las acciones de estos acusados contra estas propiedades y este coche asociado al primer ministro", dijo Atkinson al jurado en el tribunal Old Bailey de Londres.
Afirmó que tres incendios en la misma zona en cinco días serían inusuales, pero que el hecho de que todos afectaran a propiedades vinculadas a una sola persona no podía ser una simple coincidencia.
"El coche RAV4 había pertenecido en su día al primer ministro, Sir Keir Starmer", dijo. "La casa de Ellington Street estaba gestionada por una empresa de la que el primer ministro había sido en su día director y accionista. La casa de Countess Road seguía perteneciendo al primer ministro y estaba ocupada por su cuñada".
El ucraniano Lavrinóvich, de 22 años, está acusado de tres cargos de incendio provocado con intención de poner en peligro la vida o con imprudencia temeraria respecto a si se pondría en peligro la vida.
Él y los otros dos, su compatriota ucraniano Petro Pochinok, de 35 años, y el ciudadano rumano Stanislav Carpiuc, de 27 años, nacido en Ucrania, también están acusados de conspiración para cometer incendio provocado.
Todos ellos niegan los cargos.
Con información de Reuters