Milei reduce retenciones al agro mientras el consumo interno sigue estancado

Nueva baja en los derechos a la exportación para el complejo agroindustrial.

En un nuevo intento por consolidar su alianza con sectores del agronegocio, el gobierno de Javier Milei oficializó la reducción de los derechos de exportación para los principales complejos agroindustriales y biocombustibles. A través del Decreto 423/2026, la administración libertaria profundiza un esquema de beneficios para los exportadores, bajo la promesa de una "liberación" económica que, por ahora, no logra derramar a la economía local que sigue sin mostrar signos de reactivación.

La normativa, que lleva la firma del Presidente y sus ministros Manuel Adorni y Luis Caputo, establece un cronograma de reducción para los granos y subproductos de las cadenas de mayor peso en la balanza comercial argentina. El argumento oficial sostiene que estos tributos son "distorsivos" y que su eliminación es un compromiso asumido, supeditado exclusivamente a la existencia de un superávit fiscal que el propio Gobierno utiliza como justificación para el ajuste en otras áreas del Estado.

El cronograma a favor del agronegocio

El programa de reducción de alícuotas se divide en dos grandes bloques temporales, diseñados para coincidir con los ciclos de comercialización de los productores, lo que asegura que el beneficio llegue efectivamente al bolsillo de los exportadores al momento del embarque.

Según el texto oficial, el esquema queda configurado con una baja para los cultivos de invierno: se aplica una reducción de carácter inmediato, justificada por la proximidad de la siembra de trigo y cebada, con el fin de influir en las decisiones de inversión del sector. Para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, se estableció un cronograma de reducción gradual que comenzará a regir con posterioridad, buscando compatibilizar la pérdida de ingresos fiscales con la meta de equilibrio financiero del Ejecutivo.

El decreto reduce las alícuotas para el biodiésel obtenido de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, equiparándolas a las de la exportación de aceites. Mientras que algunos productos comenzarán a pagar menos desde el 4 de junio, otros deberán esperar a los recálculos mensuales según el período de embarque.

La gestión de Milei insiste en que estas medidas dotarán de "competitividad" a las cadenas de valor, pero en la práctica, representan una apuesta de alto riesgo: desfinanciar al Estado en un momento de fragilidad social, confiando ciegamente en que el impulso exportador será suficiente para sacar al país de la recesión. Con la la medida, el Gobierno reafirma su modelo de apertura irrestricta, incluso si eso implica postergar la recuperación del mercado interno en favor de las rentabilidades extraordinarias del sector agroindustrial.