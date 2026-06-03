España registra el mayor número de muertes relacionadas con el calor en mayo

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer con un paraguas pasea por la Plaza Puerta del Sol durante una ola de calor primaveral en Madrid, España

España registró el mayor número de muertes relacionadas con ‌el calor en ‌el mes de mayo desde que empezaron a registrarse en 2015, según informó el miércoles el Ministerio de Sanidad, después de que muchas zonas de Europa ​sufrieran olas ⁠de calor sin precedentes.

• Según ‌las estimaciones del sistema ⁠diario de seguimiento ⁠de la mortalidad en España, en mayo de 2026 se registraron 101 ⁠muertes atribuibles a las altas ​temperaturas, la cifra más ‌alta para este ‌mes desde que se iniciaron ⁠los registros en 2015.

• La cifra es 3,6 veces superior a la media de mayo ​de ‌la última década, lo que pone de relieve el importante impacto en la salud del calor extremo incluso antes ⁠del inicio del verano en el hemisferio norte, señaló el Ministerio de Sanidad.

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• El sistema de seguimiento (conocido por el acrónimo MoMo) estima que 27.564 muertes fueron atribuibles a las ‌altas temperaturas en España entre 2015 y 2025.

• 2022 fue el peor año registrado, con 4.789 muertes, seguido de 2025 con 3.832.

• ‌El riesgo de mortalidad aumenta entre un 9,1% y un 10,7% por ‌cada grado ⁠que las temperaturas superan el umbral de riesgo ​para la salud.

Con información de Reuters