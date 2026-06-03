El Gobierno de Javier Milei avanza en una semana en la que se preparan para aprobar leyes claves en el Congreso. Desde el Ejecutivo ya le habrían solicitado de forma informal a sus diputados y senadores que no viajen a ver al equipo de Scaloni y Messi, sino que se queden para avanzar en dos proyectos de leyes que consideran fundamentales. Paralelamente, el gobierno sufre una nueva discusión con la Iglesia que hizo una crítica por la crisis social en el país, en este marco, la ministra de Capital Humano, se reunió con el Papa León XIV, en el marco de una audiencia en el Vaticano. En este contexto, la gestión libertaria sufre uno de los meses con mayor caída de imagen y apoyo en su gestión, según las últimas encuestas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Día D en Diputados: comienzan a debatir la ley de lobby y el proyecto de “Super RIGI”
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei reduce retenciones al agro mientras el consumo interno sigue estancado
El Gobierno volvió a beneficiar al complejo agroexportador y refuerza su alianza con el campo mientras crece la crisis en el mercado interno.
Nueva baja en los derechos a la exportación para el complejo agroindustrial.
Hace 1 hora
Diputados debate hoy la ley de lobby y el Super Rigi
Con el arranque del Mundial de fútbol en la cuenta regresiva, la Cámara de Diputados tendrá hoy un miércoles de super acción, con plenarios de comisiones para debatir la ley de lobby y el proyecto de “Super RIGI”.
El primer plato será a las 14:00 cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por Nicolás Mayoraz) y Legislación General (encabezada por Santiago Santurio) se reúnan en un trabajo conjunto para avanzar en el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea un “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.
A las 15:00, se reunirá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (preside Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para abordar este proyecto de Super Rigi del Poder Ejecutivo.
Para este debate, se esperan las presencias de dos altos funcionarios del Ministerio de Economía: el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
Hace 2 horas
Objeción de conciencia y renuncia: el detrás de escena del límite de Bullrich a Milei
La senadora sabía que su decisión iba a traer consecuencias y conversación, pero decidió no avalar el capricho presidencial de retirar el pliego de una jueza solo por ser familiar de un periodista. El comentario al pasar que reavivó la interna y la promesa para el 2027.
El fin de semana, Patricia Bullrich ya sabía que su decisión iba a generar revuelo. No se lo tomó de forma dramática, más bien todo lo contrario. Pero ella entendía que no podía actuar en contra de sus convicciones. Por eso, decidió llamar y avisarle su posición a Javier Milei: la senadora no va a avalar el retiro del pliego de la jueza Verónica Michelli. Una decisión que la lleva a no seguir el “poroteo” ni trabajar para conseguir los votos que cumplan con el capricho presidencial. Pero tampoco, aseguran, está dispuesta a hacer lo contrario y cometer la deslealtad de concentrar esfuerzos en contra de los deseos de la Casa Rosada.
Hace 3 horas
Bullrich tiene el impulso de Clarín para desafiar a Milei
La disputa por los pliegos en el Poder Judicial se da entre antiguos aliados y anticipa la confrontación 2027. Los jueces que Magnetto quiere voltear y el rol de la ex ministra como alfil del Círculo Rojo. ¿La ven con chances o la usan para condicionar a Milei desde adentro? Una pelea de poder real que no espera a las elecciones.
Patricia Bullrich no está sola. Detrás suyo están algunos de los empresarios más importantes del país. La ex ministra de Seguridad tiene un vínculo casi filial con los grandes medios de comunicación que Javier Milei maldice en continuado. Bullrich arruinó el cambio de humor que el presidente empezaba a disfrutar con una nueva muestra de indisciplina pública. Pero no lo hizo por una “objeción de conciencia” sino porque su alianza histórica con grupos como Clarín y La Nación es más fuerte que la que tiene con el outsider que llegó a presidente. Así lo marca su trayectoria y así lo piensan en la Casa Rosada, en especial en el ala del Karina-menemismo.
Hace 8 horas
La Argentina de Milei, de mal en peor
La gestión libertaria derivó en el ingreso de la Argentina al grupo de los diez peores países para los trabajadores. También cayó con fuerza en los rankings de libertad de prensa y de calidad de las élites. El único favorable para Milei es el de libertad económica, que premia la reducción del Estado, el ajuste fiscal y la desregulación regresiva.
La Argentina de Milei entra en la lista de los diez peores países para la clase trabajadora, de acuerdo al último ranking de la Confederación Sindical Internacional.
Hace 10 horas
El Gobierno anunció más cambios en la VTV: "Se termina el monopolio de las plantas"
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que a partir de mañana se abre el registro para que talleres mecánicos puedan inscribirse y realizar el registro del estado de los vehículos.
Hace 11 horas
Milei sigue prometiendo: "El año próximo va a estar mucho mejor"
En su discurso, que cerró el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el Presidente vaticinó que en las elecciones 2027 va a "pasar por arriba" a la oposición.
Hace 12 horas
El Gobierno aceptaría aumentar un 24% los sueldos de las universidades nacionales
El acuerdo contemplaría también paritarias trimestrales; piden que se desista del reclamo ante la justicia, pero los rectores se niegan
Hace 13 horas
Financiamiento universitario: masivo reclamo nodocente en la ruta para que se cumpla
Trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Luján realizaron una protesta sobre las rutas 5 y 7 para exigir financiamiento universitario y anunciaron un paro de 48 horas.
Hace 14 horas
El derrumbe del "Índice de la Milanesa": cuánto poder de compra perdieron los salarios
En un lapso de apenas seis años, la capacidad de compra de los trabajadores de la ciudad en los comercios gastronómicos tradicionales se redujo prácticamente a la mitad.
Hace 14 horas
La CGT, dura contra Milei: "La libertad sindical no se reglamenta por decreto"
Horas después de que el Gobierno nacional reglamente cambios sobre actividades sindicales, la central obrera salió a marcarle la cancha. "Una inaceptable intromisión", lanzaron.
Hace 14 horas
Democracia en riesgo: crece la preocupación por los decretos "para evitar el Congreso"
Un informe de Pulsar UBA y el CELS mostró que amplios sectores creen que hubo intimidación a periodistas, abuso policial y uso arbitrario de decretos en los últimos cinco años.
Hace 14 horas
Aguinaldo: 4 de cada 10 trabajadores lo usarán para sobrevivir el mes
Lejos de los tiempos donde el dinero extra se destinaba de manera casi automática a planificar vacaciones o al consumo de ocio, el escenario actual muestra una conducta marcadamente defensiva.
Hace 15 horas
Bullrich sube la tensión con Milei: "La presidencia de bloque está a disposición"
Desde el entorno de la ex ministra aclararon a El Destape que no ofreció la renuncia, pero que la jefatura de la bancada depende del Presidente. Casa Rosada negó el hecho, que incluía una negativa del Jefe de Estado a removerla del cargo. . Las repercusiones de la decisión de la titular del bloque de no acompañar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli en el Senado.
Hace 15 horas
Argentina quiere entrar al Acuerdo Transpacífico, un pacto del que Trump salió en 2017
A contramano del Gobierno estadounidense, la gestión de Javier Milei pedirá ingresar a un bloque de libre comercio con países con salida al océano Pacífico. "Mi rol principal es salir con mi valijita a vender la Argentina", lanzó el canciller.