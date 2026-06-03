Día D en Diputados: comienzan a debatir la ley de lobby y el proyecto de “Super RIGI”

Con el arranque del Mundial de fútbol en la cuenta regresiva, la Cámara de Diputados tendrá hoy un miércoles de super acción, con plenarios de comisiones para debatir la ley de lobby y el proyecto de “Super RIGI”.



El primer plato será a las 14:00 cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por Nicolás Mayoraz) y Legislación General (encabezada por Santiago Santurio) se reúnan en un trabajo conjunto para avanzar en el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea un “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.

A las 15:00, se reunirá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (preside Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para abordar este proyecto de Super Rigi del Poder Ejecutivo.

Para este debate, se esperan las presencias de dos altos funcionarios del Ministerio de Economía: el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.