Bullrich tiene el impulso de Clarín para desafiar a Milei

Patricia Bullrich no está sola. Detrás suyo están algunos de los empresarios más importantes del país. La ex ministra de Seguridad tiene un vínculo casi filial con los grandes medios de comunicación que Javier Milei maldice en continuado. Bullrich arruinó el cambio de humor que el presidente empezaba a disfrutar con una nueva muestra de indisciplina pública. Pero no lo hizo por una “objeción de conciencia” sino porque su alianza histórica con grupos como Clarín y La Nación es más fuerte que la que tiene con el outsider que llegó a presidente. Así lo marca su trayectoria y así lo piensan en la Casa Rosada, en especial en el ala del Karina-menemismo.

La todavía jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza se pronunció en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli para ocupar el Tribunal Oral Federal número 3 de La Plata en rechazo a la represalia que los Milei tomaron contra el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, cuñado de Michelli.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pero detrás del tuit de Bullrich se superponen varias capas de conflicto. El primero es la guerra interna que no cede entre la hermana del presidente y Santiago Caputo, a quien le atribuyen haber alertado a Milei del “error” de promover a la cuñada de un periodista opositor. Caputo no deja pasar oportunidad de hacerle notar al presidente que su hermana no entiende de política y potencia, al mismo tiempo, el enfrentamiento de Milei con la familia Saguier en todos los frentes.

Bastante más importante que la interna autodestructiva del Gobierno, es la presión de los antiguos aliados de Milei que hoy le discuten poder y buscan un plan B. En el mundo judicial se está librando una batalla feroz por ocupar casilleros estratégicos que estuvieron vacantes durante años, tal vez de manera inexplicable. Los 80 pliegos enviados por Juan Bautista Mahiques son parte del plan de la extrema derecha para designar a alrededor de 300 jueces y fiscales que les cuiden la espalda en un eventual derrape.

Los protagonistas lo viven como una disputa anticipada de las elecciones presidenciales de 2027. “Es una pelea de absoluto poder real. No existe pelea más poderosa que poner un juez o un fiscal. Son 20 años de piso que vas a tener a alguien que toma decisiones centrales. Al lado de eso, las lista de la política valen bastante menos”, dice un actor del mundo judicial que conoce a los protagonistas.

La tensión quedará de manifiesto en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para este miércoles a las 11 y en la sesión del jueves en el Senado, donde se van a tratar los pliegos y el gobierno pretende aprobar el retiro de Michelli de la lista.

La guerra de lobbys para acceder a un poder que en Argentina es imperecedero y letal está desatada. Pero no todos pesan lo mismo. Junto con el caso Michelli, hay otros pliegos al que los especialistas le atribuyen mucha más importancia y que el Grupo Clarín pone en primer plano. Son Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, dos jueces de un tribunal bastante más importante que el TOF de La Plata. Catania y Galvan Greenway fueron propuestos como vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico pero tienen bolilla negra de la comandancia de la calle Tacuarí. Al primero se lo acusa de complaciente con el kirchnerismo, al segundo del sobreseimiento a Claudio “Chiqui” Tapia, en una causa de posible lavado de dinero. El de Galván Greenway es un caso especial: en el gobierno dicen que ni los hombres de Magnetto se ponen de acuerdo y mencionan una nota reciente de Daniel Santoro que reconoce que el fiscal de la causa Jorge Dhal Rocha propició el sobreseimiento del presidente de la AFA.

Por último, Clarín objeta el pliego de Juan Manuel Mejuto, candidato a ocupar un lugar en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital a quien le facturan su pertenencia a Justicia Legítima. Se trata de nombres que propuso Mahiques, el miembro de la familia judicial que viajó a Lago Escondido pero tiene al parecer sus propios intereses.

En el Gobierno afirman que un directivo de Clarín le pidió a Bullrich como prioridad que vote en contra de los dos pliegos de la Cámara Penal Económico, un lugar estratégico donde se dirimen causas que afectan al Círculo Rojo. “Ella juega a muerte con Clarín y La Nación”, dicen en Comodoro Py. Clarín es Clarín, entre otras cosas, por su dominio sobre ese tipo de tribunales.

Detrás del desafío a Milei, está el plan B de una facción del establishment que ve con preocupación la deriva del experimento libertario. La ex ministra de Macri y De la Rúa, que salió tercera en las elecciones presidenciales de 2023, es la más decidida a jugar para ocupar el lugar que hoy tiene Milei. Pero su eventual proyecto presidencial delata la falta de alternativas en las elites empresarias con pretensión de incidir en política. Fondo de olla para evitar el regreso de cualquier candidato con olor a kirchnerismo.

Mientras Bullrich cree tener el apoyo incondicional de los dueños de Expoagro, otros actores de poder consideran que la están usando para negociar con Milei. “El Círculo Rojo quiere que esto se acabe. Ven que no es sostenible. No es solo el maltrato, ni siquiera es lo primero. Lo que quieren es que el negocio a largo plazo tenga mejores perspectivas”, le dijo a El Destape un hombre de diálogo habitual con Mauricio Macri. El curioso eslogan que promociona el gobierno, la economía salva a la política, no convence ni siquiera a los dueños de la Argentina. Otro ex miembro del PRO que tiene un trato familiar con miembros del establishment es todavía más explícito. “Rocca quiere armar otra cosa y él siempre juega con Magnetto. Buscan una opción a Milei porque no quieren retroceder”, dice. El macrismo residual está dividido. Unos no descartan que Macri se prepare para jugar y otros lo ven como alguien que solo quiere preservar el gobierno de la Ciudad, su única prioridad.

Cerca del ex presidente siguen negando un acercamiento a Bullrich y hasta dicen que él puede negociar con Milei para conservar la ciudad, ahora que el ex panelista se quedó sin candidato. Son movimientos desatados de los que no esperan a las elecciones y disputan poder día a día. Nada que ver con objeciones de conciencia.