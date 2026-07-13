Atlas de México finaliza vínculo con DT argentino Diego Cocca

FOTO ARCHIVO-El entrenador del Atlas, Diego Cocca, reacciona en un partido de la Liga MX ante Cruz Azul

El club Atlas anunció el lunes la destitución ‌del director técnico ‌argentino Diego Cocca debido a que no se concretaron las negociaciones para su continuidad, tres días antes de que inicie el torneo Apertura del fútbol mexicano.

Cocca, de 54 años, ​fue nombrado técnico ⁠de los "Rojinegros" en agosto de ‌2025, tres años después de ⁠lograr el bicampeonato.

"Como parte ⁠del proceso de reingeniería institucional y deportiva que impulsa la nueva administración del ⁠club, no fue posible concretar ​un acuerdo para la ‌continuidad de Diego Cocca ‌como director técnico del primer equipo", ⁠informó Atlas en un comunicado.

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"Durante las últimas semanas, la institución sostuvo diversas conversaciones con el propósito ​de alcanzar ‌un entendimiento que permitiera dar continuidad al proyecto deportivo. Sin embargo, pese a la disposición y al esfuerzo de ambas ⁠partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente", agregó.

Atlas cambió de dueño en abril de este año cuando Grupo Orlegi, que también es propietario del Santos Laguna, ‌lo vendió al Grupo empresarial PRODI con la intención de acabar con la multipropiedad en el fútbol mexicano.

En su segunda etapa al frente del Atlas, Cocca ‌registró 10 triunfos, nueve empates y 13 derrotas.

El club dijo que dará a ‌conocer la ⁠decisión sobre el próximo entrenador "en los próximos días".

Atlas iniciará ​el viernes su participación en el torneo Apertura cuando visite a León.

Con información de Reuters