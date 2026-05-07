Con nombres "made in casta", LLA alista una batería de pliegos para la Justicia

La comisión de Acuerdos del Senado dictaminó una segunda tanda de pliegos para el Poder Judicial, enviados por el gobierno de Javier Milei, completando 32 nombramientos a la espera de ser aprobados por la Cámara alta. Sin embargo, fuentes de La Libertad Avanza (LLA) todavía no avizoran una sesión para darle el Ok a jueces, camaristas y defensores, con estrechos vínculos con, en términos mileistas, la casta judicial.

Las fuentes consultadas por El Destape no pudieron dar precisiones de cuándo se pueden llegar a tratar los nombramientos en el recinto. Algunos especularon con algún pedido de sesión para la semana que viene.

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"Primero, están los juzgados vacantes hace un montón de años y hay expedientes con una demora de más de dos años; y, segundo, que están los acuerdos políticos para que avancen. El peronismo viene poniendo jueces desde la vuelta de la democracia. Ahora cambio, ya no tienen más el control del Senado", argumentó una voz del oficialismo ante la consulta sobre por qué se activó esta catarata de pliegos de jueces, camaristas y defensores.

En la jornada de hoy se dictaminó, entre otros, el nombramiento a jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata de María Julia Sosa, secretaria del juez Fabián Ercolini, que formó parte del viaje que tomó parte junto a Juan Bautista Mahiques a la mansión de Joe Lewis a Lago Escondido.

Cierto es que falta una nueva audiencia pública, que se hará mañana, y que, en total, el Ejecutivo mandó 78 pliegos. Mañana se tratarán, entre ellos, de Pablo Wilk como postulante a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N2 de La Plata, y de Jorge Djivaris, que aspira a la vocalía en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.

Según señaló este medio, Wilk es secretario del juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella y estuvo involucrado en el caso de espionaje conocido como “Gestapo Antisindical”, durante la presidencia de Macri y la gobernación de María Eugenia Vidal. Por su parte, Djivaris fue secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Todavía esta pendiente el tratamiento del pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, como candidato a juez de un tribunal federal de Santa Fe.

El peronismo no participó de la audiencia de este miercoles. La semana pasada, el jefe de la bancada del interbloque Justicialista, José Mayans, había reiterado su "disconformidad absoluta" con que LLA no respetó la proporcionalidad de los lugares en la comisiones que le corresponden al peronismo por la cantidad de integrantes, hecho que consideró "un abuso de autoridad".

"De los 16 postulantes, cuatro están propuestos correctamente y once están vulnerando el principio de órden de mérito", protestó el formoseño, que observó que "se postula a personas que no tienen ningún tipo de mérito y no se sabe con qué tipo de trato".

"Hay jueces que están esperando más de diez años", repuso la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, para cuando su par del peronismo ya no estaba en el salón Arturo Illia.

La batería de pliegos comenzó a mediados de abril, con el dictamen favorable para la ratificación de Carlos "Coco" Mahiques como vocal de la Cámara de Casación Penal. El padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, necesitaba el acuerdo del Senado para extender de su mandato como vocal de la Cámara de Casación Penal, ya que cumplirá 75 años, edad en la que debería jubilarse.

"Pertenece a un grupo de funcionarios que fue trasladado a dedo por el ex presidente Mauricio Macri", había afirmado en ese contexto el senador Justicialista Martín Soria sobre Carlos Mahiques, en relación al "grupo selecto de magistrados que fue parte de armado de causas truchas a sindicalistas, periodistas y opositores peronistas, avalaron el espionaje en la provincia de Buenos Aires y privó de manera ilegal a funcionarios públicos".

Qué pliegos se dictaminaron

Este miercoles, se dictaminaron los pliegos de la María Julia Sosa, postulante a jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata; Alejandro Javier Catania, candidato a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en la sala B; Verónica Mabel Polverini, aspirante a defensora pública de menores e incapaces en la Defensoría Nº 7; y Lucas Marcelo Bellotti San Martín, candidato a defensor público de menores e incapaces en la Defensoría Nº 2.

Por otra parte, también se dictaminaron los pliegos de Nicolás Grappasonno como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Vocalía N° 10); Ivana Sandra Quinteros como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal; Juan Pedro Galván Greenway como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, en la sala A.

Además, participaron los candidatos propuestos para integrar el Ministerio Público: Marcela Lorena Sasso como defensora pública de menores e incapaces en la Defensoría Nº3; Felipe Alberto Alliaud como defensor público curador de la Defensoría General de la Nación (Curaduría Nº 4).

Por último, las vocalías de Santiago Quian Zavalia como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (Vocalía N° 20); Osvaldo Felipe Pitrau; Analía Victoria Romero; Samanta Claudia Biscardi;Paula Andrea Castro y Lucila Inés Córdoba como vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en distintas salas; y Santiago Vismara como fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal.

El jueves pasado se dictaminaron los pliegos de María Inés Restón, propuesta como Defensora Pública ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico; Ricardo Santiago Lombardo (propuesto para la Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3); Santiago Alberto Poncio (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13); Javier Alberto Santiso (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5); Ignacio Labadens (Juzgado Nacional de Menores N° 2) y Julián Herrera (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal).

También se hizo lo propio con, Santiago José Jaimes Munilla (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59), María Gloria Capanegra (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17), Soledad Eugenia Mariño (Juzgado Nacional en lo Criminal N° 18), Paula Fuertes (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14) y Laura Fabiana Kvitko (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23).

Completaron la nómina Hugo Fabián Decaria (Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3), Juan Martín Balcázar (Juzgado Nacional en lo Civil N° 95), Ezequiel Javier Sobrino Reig (Juzgado Nacional en lo Civil N° 80), Germán Augusto Degano (Juzgado Nacional en lo Civil N° 64) y José Miguel Guerrero (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1).