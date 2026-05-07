Milei salió a defender a Manuel Adorni en medio del escándalo: "Ni en pedo se va"

El presidente de la Nación, Javier Milei, salió al cruce de las especulaciones sobre el futuro de Manuel Adorni, quien está implicado e investigado por los gastos que no concuerdan con su patrimonio, y es apuntado desde diversos ángulos para que deje de ser el Jefe de Gabinete del Gobierno. En una entrevista, el propio mandatario salió a bancar a su colaborador y sostuvo: "Ni en pedo se va Adorni".

"O sea, estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Y que, digamos, entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención...”, completó el Presidente.

Milei acusó, sin nombrarlo al contratista Tobar, de “ser un militante kirchnerista". Y agregó: "Digamos, fueron a buscar una cascada, digo, que parecía no sé qué cosa y se terminaron encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”.

En otro momento de la entrevista Milei también cruzó a Patricia Bullrich, quien reclamó que Adorni presente su declaración jurada cuanto antes: "Los números están en orden y van a ser presentados, así que, digamos, ni siquiera a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto porque tiene todos los números en orden. Así que, digamos, es cuestión de días que tengan los papeles”.

La información del Presidente se da horas después de que la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, planteara en una entrevista que Adorni debería presentar la segunda parte de su Declaración Jurada.

"Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que va a suceder, que Manuel ya tiene los números", afirmó Milei, que se encuentra en Estados Unidos, por cuarta vez en el año.