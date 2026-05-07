"Prisión": Felipe Pettinato recibió otra condena y su situación judicial se complica aún más

Felipe Pettinato fue condenado de nuevo.

La situación judicial de Felipe Pettinato volvió a complicarse y su nombre quedó otra vez en el centro de la polémica. Cuando todavía seguía atravesando las consecuencias de las causas que ya lo tenían bajo la lupa, ahora apareció un nuevo fallo que agrava todavía más su panorama.

La nueva condena de Felipe Pettinato

La noticia fue dada a conocer por Mauro Szeta, quien informó que Pettinato fue indagado, procesado y enviado a arresto domiciliario en el marco de una causa por estafa. Según explicó el periodista, el expediente está relacionado con una presunta falsificación de recetas.

“Indagaron, procesaron y decretaron arresto domiciliario para Felipe Pettinato por estafa”, escribió Szeta en sus redes sociales, generando un inmediato revuelo por el delicado momento que atraviesa el mediático.

La situación toma todavía más gravedad porque esta nueva causa se suma a los antecedentes judiciales recientes que ya pesaban sobre él. Hace apenas unas semanas, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 le había impuesto una condena única de tres años de prisión en suspenso.

Las condenas que ya tenía Felipe Pettinato

Esa condena estuvo vinculada al incendio ocurrido en mayo de 2022 en su departamento de Palermo, episodio en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo. La Justicia consideró a Pettinato responsable del delito de “incendio culposo seguido de muerte”.

Pero además, dentro de esa pena también quedó incorporada otra condena previa de nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple, lo que terminó empeorando todavía más su cuadro judicial.

Durante la lectura del fallo, el juez remarcó varias condiciones que Pettinato deberá cumplir obligatoriamente durante los próximos años. Entre ellas, fijar domicilio, mantenerse bajo supervisión judicial y continuar con tratamientos de rehabilitación y desintoxicación vinculados al consumo problemático de drogas.

También se ordenó la extracción de su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, una medida que terminó de impactar por la gravedad de las causas involucradas.

Así, el hijo de Roberto Pettinato vuelve a quedar envuelto en una situación extremadamente delicada. Y mientras se acumulan los problemas judiciales, crece también la incertidumbre sobre cómo seguirá su futuro en medio de un panorama cada vez más complicado.