El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que pausará "por un tiempo corto" su plan para reabrir el estrecho de Ormuz para ver si puede "finalizar o no" un acuerdo con Irán. Lo confirmó mediante un posteo en su cuenta personal de Truth Social. Además, sostuvo que esta decisión partió de un presunto pedido de Pakistán y otros países tras el "éxito militar", en sus propias palabras, de las operaciones estadounidenses en Medio Oriente.

Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a finales de febrero, el gobierno de Irán les respondió con una contraofensiva rápida sobre sus bases militares en Medio Oriente y con el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, ruta comercial por donde pasa más del 20% del petróleo crudo del mundo. Esta decisión puso contra las cuerdas a Washington, que intentó presionar a Teherán por todos los medios para forzar la reapertura del estrecho. Dentro de esa estrategia la Casa Blanca hizo el "bloqueo al bloqueo", que consistió en impedir el uso de los puertos iraníes en la costa de la República Islámica ubicados en la boca del estrecho.

Esta semana, Trump anunció su llamado "Proyecto Libertad", una propuesta temporal según el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth, para proteger "de la violencia iraní" a los barcos comerciales que quisieran cruzar Ormuz. Sin embargo, apenas un día después de anunciarlo, el republicano sorprendió al mundo con la suspensión del plan.

"Basado en la solicitud de Pakistán y otros Países, el tremendo Éxito Militar que hemos tenido durante la Campaña contra el País de Irán y, adicionalmente, el hecho de que se ha logrado un Gran Progreso hacia un Acuerdo Completo y Final con Representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que, mientras el Bloqueo permanecerá en total fuerza y efecto, el Proyecto Libertad será pausado por un corto período de tiempo para ver si el Acuerdo puede ser finalizado y firmado o no", escribió Trump en su publicación en Truth de este martes.

Horas antes del posteo de Trump se supo por distintos medios que Estados Unidos e Irán intercambiaron disparos ‌en el ⁠golfo Pérsico, lo que tensó aún más la frágil tregua que entre ambos países mantienen desde hace diez días.

Estados Unidos y Bahréin impulsan en la ONU sanciones económicas contra Irán

De acuerdo a fuentes oficiales de Estados Unidos y de Bahréin, el pequeño país aliado de Washington en el golfo Pérsico, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas iniciaron este martes una serie de negociaciones sobre ‌un proyecto de resolución ‌que podría dar lugar a sanciones contra Irán.

También indicaron que la propuesta podría, potencialmente, autorizar el uso de la fuerza "si Teherán no pone fin a los ataques y amenazas contra la navegación comercial en el estrecho de Ormuz", según explicaron tres diplomáticos.