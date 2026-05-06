Tragedia en Río Cuarto: una alumna de 14 años murió en el baño de su colegio

Este lunes una adolescente de 14 años murió en el baño del colegio al que asistía en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Se trata del Instituto San Francisco de Asís, ubicado en la calle Garibaldi al 200 del barrio Sector Norte, cuyas autoridades informaron a la comunidad dos días de duelo para el 4 y 5 de mayo por el hecho. La joven falleció por una descompensación provocada por un ACV hemorrágico, de acuerdo a los informes preliminares de la autopsia.

Según los testigos presentes, una vez hallada en el sanitario escolar, la joven que cursaba tercer año fue trasladada al hospital Dispensario 2. La adolescente llegó en estado de gravedad y los médicos le realizaron diversas reanimaciones, pero finalmente a los pocos minutos la joven murió.

La causa está a cargo del fiscal Pablo Jávega. En la investigación se busca determinar las causas del fallecimiento. Además, se esperan los resultados finales de las pericias forenses.

El comunicado de la escuela de Córdoba tras la muerte de la adolescente de 14 años

La institución no solo comunicó el cierre de la escuela por duelo, también le expresaron todo su acompañamiento a la familia y a los allegados de la alumna.

"Ante esta dolorosa pérdida, y con el fin de acompañar a la familia en su duelo y permitir que compañeros y docentes puedan rendir sus respetos, se dispone la suspensión total de actividades (académicas y administrativas) para los días 4 y 5 de mayo. Las mismas se retomarán en todos los niveles el día 6 de mayo en sus horarios habituales", sostuvieron las autoridades.

Y agregaron: "Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a sus padres, familiares y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso".

Jury por el caso de Nora Dalmasso en Córdoba

A finales del mes de abril, inició el jury a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro de la causa por femicidio de Nora Dalmasso y se investiga la actuación en el caso. El juicio continuará con la declaración de testigos. Una vez finalizada esta etapa, se dará paso a los alegatos de los abogados de las partes involucradas en el proceso.

La decisión final sobre la eventual destitución de los fiscales quedará en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que deberá emitir una resolución sin excepción antes del 28 de mayo. En ese pronunciamiento, determinará si corresponde o no la destitución de los funcionarios señalados.