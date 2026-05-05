Chau a los mosquitos: 5 plantas que los ahuyentan y son perfectas para el balcón.

No hacen falta repelentes químicos para ahuyentar a los mosquitos, sino que existen cinco plantas que lo hacen de forma natural. Si bien no se trata de una solución mágica y tiene ciertas limitaciones, el colocar una de estas especies florales en un balcón o ventana funciona como una especie de barrera que repele a estos molestos insectos, que no han de desaparecer con la llegada del frío.

Las 5 mejores plantas para ahuyentar mosquitos

Varias especies de plantas funcionan como repelentes naturales de mosquitos.

Citronela

La citronela es una de las plantas más conocidas por su capacidad para ahuyentar mosquitos. Sus hojas contienen aceites esenciales ricos en compuestos aromáticos como el citronelal y el geraniol, cuyo olor intenso interfiere en la capacidad de los insectos para detectar el dióxido de carbono y otros rastros que emite el cuerpo humano. Por eso suele usarse cerca de ventanas, balcones y patios, donde su fragancia actúa como una barrera natural.

Albahaca

La albahaca desprende un aroma fresco y penetrante que resulta agradable para las personas, pero molesto para muchos insectos, entre ellos los mosquitos. Sus hojas concentran aceites esenciales como el eugenol, que ayuda a desorientarlos y a mantenerlos alejados. Colocarla en macetas cerca de puertas o espacios de descanso al aire libre puede ayudar a reducir la presencia de estos insectos.

Geranio Limón

El geranio limón se destaca por el perfume cítrico que libera al rozar sus hojas. Ese aroma, similar al de la citronela, actúa como un repelente natural porque enmascara las señales olfativas que utilizan los mosquitos para localizar a las personas. Además de su función práctica, es una planta ornamental muy valorada para patios y balcones.

Tomillo Limón

El tomillo limón combina notas herbales y cítricas que resultan eficaces para mantener alejados a los mosquitos. Sus aceites esenciales, especialmente cuando las hojas se frotan suavemente o se exponen al calor, liberan compuestos aromáticos que incomodan a estos insectos. Por eso suele recomendarse en jardines o macetas ubicadas en zonas soleadas.

Lavanda

La lavanda posee un perfume floral muy característico gracias a la presencia de aceites esenciales como el linalol y el alcanfor. Aunque para muchas personas su aroma es relajante, para los mosquitos funciona como un elemento repelente que altera su orientación y reduce la probabilidad de que se acerquen. Además, es una opción muy elegida para colocar cerca de ventanas, terrazas y entradas de la casa.