Qué plantas tener en casa para reducir el estrés y mejorar el descanso.

Las plantas son grandes aliadas para reducir el estrés y mejorar el descanso dentro del hogar. Más allá de lo estético, su presencia ayuda a generar ambientes más tranquilos, con menos estímulos y una mayor sensación de bienestar. En este sentido, estudios vinculados a la psicología ambiental señalan que incorporar naturaleza en espacios interiores puede contribuir a disminuir la ansiedad y favorecer la relajación. No todas las especies generan el mismo efecto, por lo que a continuación recomendamos cuál tener.

Plantas que ayudan a reducir el estrés

Aunque parezca mentira, las plantas son de gran ayuda para reducir el estrés de todos los días, que suele derivar en un mal descanso por las noches. En este sentido, la lavanda es una de las más recomendadas. Su aroma suave está asociado a la relajación, por lo que suele elegirse para dormitorios o espacios de descanso.

Las plantas son grandes aliadas para reducir el estrés y mejorar el descanso.

El jazmín, por su parte, también aporta una fragancia agradable y una sensación de calma que ayuda a bajar el ritmo después de un día intenso. Asimismo, el aloe vera, una planta que requiere pocos cuidados, es conocida por sus múltiples beneficios y mejora el ambiente sin demandar demasiado tiempo. Por último, otra opción muy elegida es la sansevieria, ideal para interiores por su resistencia y facilidad de mantenimiento.

Por qué las plantas ayudan a mejorar el descanso

El hecho de que las plantas ayudan a mejorar el descanso no es magia, sino ciencia ambiental. El color verde, las formas orgánicas y, en algunos casos, los aromas, ayudan a generar una sensación de calma que favorece la desconexión.

En espacios como el dormitorio, esto se traduce en un entorno más propicio para relajarse. Si bien no reemplazan otros hábitos saludables, sí ayuda considerablemente a crear condiciones más favorables para el descanso. En este sentido, para que realmente cumplan esta función, es importante elegir especies que se adapten al ambiente y que no impliquen un mantenimiento complejo.

De todas formas, así como las plantas ayudan a crear un ambiente acojedor y propenso al buen descanso, un exceso de las mismas en ambientes chicos puede llevar al efecto contrario. Como todo en la vida, se trata de un equilibrio, y para lograrlo en la mente, hay que comenzar por ordenar los espacios en los que se habita, por más pequeños que sean.