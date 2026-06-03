Parece un viaje en ferry por Nueva York, pero queda en Buenos Aires: el paseo en barco por el río para toda la familia.

Subirse a un barco en Puerto Madero, navegar entre rascacielos, pasar frente a la Reserva Ecológica y llegar a La Boca por agua puede parecer una postal de ciudades como Nueva York. Sin embargo, esta experiencia se puede vivir sin salir de Buenos Aires gracias a un paseo que recorre parte del Río de la Plata y el Riachuelo.

La propuesta es de Sturla, una empresa que conecta Puerto Madero con Caminito a través de un trayecto de unos 40 minutos y permite observar desde el agua sectores de la ciudad que habitualmente se recorren por tierra. Se trata de una opción ideal para familias, parejas y turistas que buscan pasar el día al aire libre y descubrir otra cara de Buenos Aires.

Todos los días se puede viajar en barco desde Puerto Madero a La Boca.

Cómo es el recorrido en barco entre Puerto Madero y La Boca

El paseo comienza en Puerto Madero y avanza hacia el sur bordeando la costa porteña. Durante la navegación se pueden apreciar los espacios verdes de la Reserva Ecológica, los modernos edificios que caracterizan a uno de los barrios más nuevos de la ciudad y distintos sectores vinculados a la actividad portuaria.

Uno de los puntos más llamativos del recorrido es el paso por la desembocadura del Riachuelo. Ahí la embarcación atraviesa el histórico Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, una estructura inaugurada a principios del siglo XX que hoy es Monumento Histórico Nacional y una de las pocas de su tipo que siguen en pie en todo el mundo.

A medida que el barco se acerca a La Boca se puede ver La Bombonera a lo lejos, así como la Usina del Arte, el Museo Benito Quinquela Martín, Colón Fábrica y la Fundación Proa. En este sentido, la experiencia permite desembarcar en el nuevo muelle de La Boca, ubicado a pocos metros de Caminito.

Lo mejor de todo es que, quienes realizan el recorrido tienen acceso gratuito a un walking tour por Caminito y La Boca, una visita guiada de aproximadamente 45 minutos que se realiza todos los días y que no requiere reserva previa.

Precios, horarios y servicios a bordo

Las salidas desde Puerto Madero hacia La Boca se realizan todos los días a las 9:30, 11:30, 14:00 y 16:00. Para el regreso, los horarios disponibles son las 10:30, 13:00, 15:00 y 17:30. El ticket ida y vuelta tiene un valor de $40.500 para adultos y de $14.000 para niños de entre 5 y 10 años.

A bordo, los pasajeros cuentan con audio guía en español, inglés y portugués, espacios climatizados, sectores al aire libre y servicio de cafetería y bar opcional. Además, el paseo es pet friendly durante todos los horarios, por lo que se puede realizar junto a mascotas, siempre que viajen con correa y se encuentren bien de salud.